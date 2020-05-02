Шахтинская фабрика «БТК текстиль» наладила выпуск масок и защитных костюмов для врачей

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Защита продумана на микроуровне и позволяет задержать даже мельчайшие частицы. Надежность такой биологической обороны уже проверили военные. Маски производят немедицинские, но используя все проверенные наработки. Основная задача технологов, как и медиков, — остановить вирусы. Ткани для больниц пропускают между двумя вращающимися валами, делая расстояние между нитями минимальным. И это лишь один из этапов обработки. Мобилизовать силы за 10 дней и бросить их на новые направления удалось благодаря собственному центру разработок и лаборатории.

А еще новая ткань устойчива к многократным стиркам при температуре 95 градусов и стерилизации. Сохранить защитные свойства высокотехнологичных тканей важно и на этапе пошива. Пока отшивают впрок, а если заключение специалистов будет положительным, предприятие готово увеличить обороты и выпускать 230 тысяч таких защитных костюмов в месяц. «БТК текстиль» пока единственная компания в стране, способная справиться с поставкой таких крупных объемов медикам. А маски уже запущены в производство.