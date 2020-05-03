Компания «Технокомплект» начала производство установок резервного электроснабжения в контейнерах

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В 2019 году ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКМПЛЕКТ» начаты поставки нового вида продукции — комбинированных установок резервного электроснабжения в блок-контейнерах серии КУРЭ «Дубна». Первые два комплекта поступили для эксплуатации на объекты АО «Транснефть-Прикамье» и АО «Транснефть-Верхняя Волга» — одних из крупнейших дочерних структур ПАО «Транснефть». В настоящее время в стадии реализации находятся другие проекты для нужд нефтегазовой отрасли, транспортной инфраструктуры, военно-промышленного комплекса.

Установки предназначены для гарантированного питания систем автоматизации объектов, включая вспомогательные, с необходимыми показателями надежности и качества электроэнергии, при нарушениях в системе электроснабжения и воздействии внешних факторов, с возможностью гальванической развязки между сетью питания и сетью потребителя. Каждая установка производится с учётом специальных требований по конкретному объекту, согласно техническому заданию.