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Cтроительство новой базы Береговой охраны УФСБ по республике Крым

На фото: строительство новой базы Береговой охраны УФСБ по республике Крым в Инкермане. Апрель 2020На фото: строительство новой базы Береговой охраны УФСБ по республике Крым в Инкермане. Апрель 2020 © ic.pics.livejournal.com

В Инкермане(Севастополь) продолжается активное строительство новой базы Береговой охраны Управления Федеральной службы безопасности по республике Крым. В рамках проводимых работ будет создана крупная база с развернутыми силами обеспечения. В частности строится штаб управления, автобаза, модернизируется причальная инфраструктура способная принимать до 20 кораблей и катеров. Кроме того будет построена вертолетная площадка.

Все работы развернуты на территории бывшей базы Севмпорпорта с причалом № 50, который был передан в собственность УФСБ в 2017 году. После завершения работ которые планируется окончить в 2021 году здесь будет базироваться на постоянной основе морской отряд Береговой охраны, который сейчас временно базируется в Инженерной бухте ( до этого размещался в Балаклаве).

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

На фото: пограничные сторожевые катера типа "Мангуст" у причала будущей новой базы в Инкермане. Октябрь 2018. Фото из архива А.Балабина.На фото: пограничные сторожевые катера типа "Мангуст" у причала будущей новой базы в Инкермане. Октябрь 2018. Фото из архива А.Балабина. © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com
Источник: https://balabin-1712.livejournal.com/39761.html

Крым, УФСБ
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