В Новосибирске начато строительство хоккейной ледовой арены к молодежному Чемпионату мира в 2023 г.

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С учётом сроков проведения чемпионата мира, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории запланирован не позднее 30.06.2022 г.

Сегодня работы развёрнуты на всех объектах, которые будут введены в эксплуатацию вместе с ледовой ареной: производственные работы на автодорогах и развязке на площади Лыщинского, строительство станции метрополитена «Спортивная», начались строительно-монтажные работы по устройству очистных сооружений и ливневой канализации. Идёт прокладка пешеходного перехода, запланировано благоустройство прилегающей территории с организацией набережной и лесопарковой рекреационной зоны.

Лимиты финансирования на 2020 год составляют 3 294 678,90 тыс. рублей, из них из федерального бюджета — 1 404 000,00 тыс. рублей, из областного бюджета — 1 890 678,90 тыс. рублей. Общая сметная стоимость строительства оценивается в 10 с половиной миллиардов рублей.

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Пост сделан с содействием блогера Human RS!