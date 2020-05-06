Хабаровский судостроительный завод произвёл закладку двух судов краболовов онлайн

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21 апреля, на Хабаровском судостроительном заводе состоялась церемония закладки двух краболовных судов проекта 03141. Строительство краболовов стало возможным благодаря реализации программы «квоты под киль», направленной на стимулирование развития рыболовного флота в России, а также поддержку отечественных судостроительных заводов.

Назначение краболовных судов проекта 03141 — промысел краба и креветки ловушками и хранение улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.

В настоящее время Хабаровский судостроительный завод работает над строительством судна на воздушной подушке СВП-50 и двух судов из серии теплоходов проекта А45-2. Также идёт строительство двух морских буксиров проекта 00440 для Амурского судостроительного завода (входит в ОСК).

Напомним, 27 марта Российский морской регистр судоходства выдал АО «ХСЗ» свидетельство о закладке двух краболовных судов для магаданской рыболовной компании «МАГ-СИ ИНТЕРНЕШНЛ», контракты на строительство которых были подписаны 15-го января 2020 года. Ранее торжественная церемония закладки была намечена на 31 марта этого года, но из-за нерабочей недели, которая выпала на эту дату, церемонию пришлось перенести на неопределённый срок.

Стоит отметить, что подписанный контракт является первым из нескольких планируемых. Хабаровский судостроительный завод согласовывает контракты с другими заказчиками и продолжает вести переговоры по поступающим заявкам. Строительство краболовных судов позволит загрузить производственные мощности ХСЗ на несколько лет.

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Основные технические характеристики:

Класс судна — (РС) КМ Ice2 (REF) fishing vessel

Длина наибольшая — 63,27 метра;

Ширина наибольшая — 10,60 метра;

Высота борта (до верхней палубы) — 4,60 метра;

Валовая вместимость -1048 тонн;

Мощность ГД — 1618 кW;

Cкорость — 14 узлов;

Экипаж — 21 человек;

Автономность — 45 суток.