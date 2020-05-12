Хроники импортозамещения в САПР: рост продолжается

В 2019 году 42 предприятия провели импортозамещение инженерного программного обеспечения в пользу продуктов АСКОН по программе «Трейд-ин. Замещение». Под замену попали системы 2D- и 3D-проектирования, системы проектирования технологических процессов, системы управления инженерными данными об изделии — всего 727 лицензий.

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На отечественный софт перешли предприятия из различных отраслей: производители космической и авиационной техники, станков, технологического оборудования для строительной индустрии, атомной энергетики и горнорудной промышленности, проектные подразделения предприятий добывающей промышленности, судоремонтные и судостроительные компании. Самым крупным замещением стала поставка 244 лицензий ПО АСКОН судостроительному предприятию: системы управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM и САПР КОМПАС-3D.

Причинами перехода на российское ПО заказчики называют высокую стоимость зарубежных систем, отказ вендоров от постоянных лицензий и переход на модель подписки, невозможность использования ПО из-за санкционных ограничений.

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По программе «Трейд-ин. Замещение» промышленное предприятие или проектная организация могут приобрести новые лицензии КОМПАС-3D, КОМПАС-График, КОМПАС-Строитель, ВЕРТИКАЛЬ, ЛОЦМАН:PLM и ЛОЦМАН:КБ со скидкой 60% и выше от стандартной цены. Для получения льготных условий покупки участникам программы достаточно предъявить копию лицензионного соглашения на зарубежное ПО, выпущенное ранее определенного года, и направить в адрес АСКОН официальное письмо с обязательством не использовать заменяемое программное обеспечение.

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В 2009 году АСКОН впервые предложил заменять зарубежные программы на отечественные аналоги в рамках акции «Трейд-ин. Замещение». Интерес к акции стабильно растет с 2015 года. Тогда к замене зарубежных решений заказчиков, прежде всего из оборонно-промышленного комплекса, подтолкнули санкционные ограничения. Затем к ним присоединились производители гражданской продукции, которые проявляют интерес к импортозамещению исходя из экономической выгоды, подкрепленной возможностями решений АСКОН.

Участники программы «Трейд-ин Замещение» в 2019 году

«Конструкторское бюро электроизделий XXI века» разрабатывает изделия электрозащиты, коммутации и светотехники для авиационной промышленности. Предприятие продолжило программу импортозамещения, которая стартовала два года назад, и расширило количество используемого ПО АСКОН, закупив лицензии PDM-системы ЛОЦМАН:PLM, САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и систем проектирования КОМПАС-3D и КОМПАС-График.

Иван Макшаков, главный конструктор «КБ электроизделий XXI века»: «До перехода на российское ПО проектировали в PTC Creo, в качестве PLM-системы использовали PTC Windchill. Главной причиной выбора продуктов АСКОН стало прекращение компанией PTC технической поддержки и ее переход на лицензии-подписки. Отмечу, что в нашем случае решения АСКОН не потребовали доработок, мы используем коробочные версии продуктов».

Разработчик и производитель мостовых и козловых кранов НПО «Спецкран» заменил комплекс зарубежных продуктов на КОМПАС-3D и приложения к нему. «Мы столкнулись с необходимостью обновления имеющегося программного продукта и расширения количества рабочих мест. „Спецкран“ — небольшое предприятие с относительно маленьким коллективом конструкторов — и мы встретились с барьером в виде высокой стоимости иностранных продуктов. В итоге воспользовались выгодным предложением АСКОН по замене зарубежных САПР», — отметил главный конструктор НПО «Спецкран» Андрей Клычков. По словам инженера-конструктора завода «Спецкран» Александра Кузьмина, коллектив конструкторов имеет дело с большим объемом работ — и специалисты стараются автоматизировать всё, что можно: используют возможности КОМПАС на 120%, работают с приложениями Оборудование: Трубопроводы и Механика: Пружины, прочностные расчеты выполняют в APM FEM.

Подробнее о программе «Трейд-ин. Замещение».