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Информационные технологии

Хроники импортозамещения в САПР: рост продолжается

В 2019 году 42 предприятия провели импортозамещение инженерного программного обеспечения в пользу продуктов АСКОН по программе «Трейд-ин. Замещение». Под замену попали системы 2D- и 3D-проектирования, системы проектирования технологических процессов, системы управления инженерными данными об изделии — всего 727 лицензий.

 © ascon.ru

На отечественный софт перешли предприятия из различных отраслей: производители космической и авиационной техники, станков, технологического оборудования для строительной индустрии, атомной энергетики и горнорудной промышленности, проектные подразделения предприятий добывающей промышленности, судоремонтные и судостроительные компании. Самым крупным замещением стала поставка 244 лицензий ПО АСКОН судостроительному предприятию: системы управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM и САПР КОМПАС-3D.

Причинами перехода на российское ПО заказчики называют высокую стоимость зарубежных систем, отказ вендоров от постоянных лицензий и переход на модель подписки, невозможность использования ПО из-за санкционных ограничений.

 © ascon.ru

По программе «Трейд-ин. Замещение» промышленное предприятие или проектная организация могут приобрести новые лицензии КОМПАС-3D, КОМПАС-График, КОМПАС-Строитель, ВЕРТИКАЛЬ, ЛОЦМАН:PLM и ЛОЦМАН:КБ со скидкой 60% и выше от стандартной цены. Для получения льготных условий покупки участникам программы достаточно предъявить копию лицензионного соглашения на зарубежное ПО, выпущенное ранее определенного года, и направить в адрес АСКОН официальное письмо с обязательством не использовать заменяемое программное обеспечение.

 © ascon.ru

В 2009 году АСКОН впервые предложил заменять зарубежные программы на отечественные аналоги в рамках акции «Трейд-ин. Замещение». Интерес к акции стабильно растет с 2015 года. Тогда к замене зарубежных решений заказчиков, прежде всего из оборонно-промышленного комплекса, подтолкнули санкционные ограничения. Затем к ним присоединились производители гражданской продукции, которые проявляют интерес к импортозамещению исходя из экономической выгоды, подкрепленной возможностями решений АСКОН.

Участники программы «Трейд-ин Замещение» в 2019 году

«Конструкторское бюро электроизделий XXI века» разрабатывает изделия электрозащиты, коммутации и светотехники для авиационной промышленности. Предприятие продолжило программу импортозамещения, которая стартовала два года назад, и расширило количество используемого ПО АСКОН, закупив лицензии PDM-системы ЛОЦМАН:PLM, САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и систем проектирования КОМПАС-3D и КОМПАС-График.

Иван Макшаков, главный конструктор «КБ электроизделий XXI века»: «До перехода на российское ПО проектировали в PTC Creo, в качестве PLM-системы использовали PTC Windchill. Главной причиной выбора продуктов АСКОН стало прекращение компанией PTC технической поддержки и ее переход на лицензии-подписки. Отмечу, что в нашем случае решения АСКОН не потребовали доработок, мы используем коробочные версии продуктов».

Разработчик и производитель мостовых и козловых кранов НПО «Спецкран» заменил комплекс зарубежных продуктов на КОМПАС-3D и приложения к нему. «Мы столкнулись с необходимостью обновления имеющегося программного продукта и расширения количества рабочих мест. „Спецкран“ — небольшое предприятие с относительно маленьким коллективом конструкторов — и мы встретились с барьером в виде высокой стоимости иностранных продуктов. В итоге воспользовались выгодным предложением АСКОН по замене зарубежных САПР», — отметил главный конструктор НПО «Спецкран» Андрей Клычков. По словам инженера-конструктора завода «Спецкран» Александра Кузьмина, коллектив конструкторов имеет дело с большим объемом работ — и специалисты стараются автоматизировать всё, что можно: используют возможности КОМПАС на 120%, работают с приложениями Оборудование: Трубопроводы и Механика: Пружины, прочностные расчеты выполняют в APM FEM.

Подробнее о программе «Трейд-ин. Замещение».
Источник: https://ascon.ru/news_and_events/news/3078/

КОМПАС-3D, АСКОН, САПР, IT, ITnews, ПО, импортозамещение, инфографика
  • shigorin shigorin
    12.05.2012:20:47

    Молодцом!

    Ждём на эльбрусах, братцы ;-)

    #1197589
    • Alex M Alex M
      12.05.2014:46:36

      Тоже жду, но не понимаю когда ожидать. Есть еще одна отечественная фирма сделал САПР для разработки электронных схем по ЕСКД, есть симуляторы, разводка топологии. И такая же проблема — они целиком виндой обложились. Они понимают что потом создание кроссплатформенной версии будет очень тяжело делать, как они додумались принять такое недальновидное решение?

      На месте нескольких моих работ где-то портировались на Linux давно, где-то делают сейчас. И все очень горько жалеют что не использовали кроссплатформенное ПО, приходится очень многое переписывать…

      #1197603
  • Alex M Alex M
    12.05.2014:42:47

    Где портирование на Linux? Как оно заработает на Эльбрусах, если даже x86-Linux версии нет? Планируется ли вообще? Там где я работаю сейчас портируют софт на Linux (не скажу какой, чтобы не реклама). Они что хотят проскочить, не выполнив эту важную работу? Никто не заставлял их на непортабельном ПО строить свои САПРы, нужно было думать

    #1197601
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