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Судостроение и судоходство

Успешно завершились ходовые испытания судна для добычи краба «Русь» проекта 03070

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aPX3PULzRhY

В акватории Финского залива успешно завершились ходовые испытания судна для добычи краба «Русь» проекта 03070, стр. № 402.

По результатам испытаний подтверждены основные спецификационные характеристики краболова. В настоящее время судно готовится к передаче Заказчику — дальневосточной компании ООО «Антей».

Судно для добычи краба проекта 03070 предназначено для специализированного донного лова краба (камчатский, опилио, синий и т. п.) конусными ловушками «японского» типа с последующей сортировкой и перегрузкой в решетчатые корзины и транспортировкой живого краба в корзинах в охлаждённой и подготовленной забортной воде в специальных термоизолированных цистернах (RSW-танках).

Основные технические параметры:

Длина габаритная, мок. 50,5
Ширина габаритная, мок. 12,6
Осадка габаритная, м6,72
Валовая вместимость, т1182
Вместимость RSW-танков, м3ок. 461
Вместимость кладовой наживки, м330,5
Автономность по запасам топлива, сутокне менее 30
Скорость, узлов12
Экипаж, человек28
Главный двигательWartsila 6L20 мощностью ок. 1200 кВт при 1000 об/мин
Символ классаКМ

 © pellaship.ru

Ice2 AUT3 (REF) Fishing vessel.
Источник: http://pellaship.ru/7-05-2020-zaver...-hodovye-ispitaniya-rusi-03070.html

Пелла, Русь, судостроение
  • Птичка Грач Птичка Грач
    08.05.2021:35:20

    хорош кораблик     желаю Пелле достроить серию с новыми заказчиками

    #1197281
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