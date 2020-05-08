Успешно завершились ходовые испытания судна для добычи краба «Русь» проекта 03070
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В акватории Финского залива успешно завершились ходовые испытания судна для добычи краба «Русь» проекта 03070, стр. № 402.
По результатам испытаний подтверждены основные спецификационные характеристики краболова. В настоящее время судно готовится к передаче Заказчику — дальневосточной компании ООО «Антей».
Судно для добычи краба проекта 03070 предназначено для специализированного донного лова краба (камчатский, опилио, синий
Основные технические параметры:
|Длина габаритная, м
|ок. 50,5
|Ширина габаритная, м
|ок. 12,6
|Осадка габаритная, м
|6,72
|Валовая вместимость, т
|1182
|Вместимость RSW-танков, м3
|ок. 461
|Вместимость кладовой наживки, м3
|30,5
|Автономность по запасам топлива, суток
|не менее 30
|Скорость, узлов
|12
|Экипаж, человек
|28
|Главный двигатель
|Wartsila 6L20 мощностью ок. 1200 кВт при 1000 об/мин
|Символ класса
|КМ
Ice2 AUT3 (REF) Fishing vessel.
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08.05.2021:35:20