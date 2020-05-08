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В акватории Финского залива успешно завершились ходовые испытания судна для добычи краба «Русь» проекта 03070, стр. № 402.

По результатам испытаний подтверждены основные спецификационные характеристики краболова. В настоящее время судно готовится к передаче Заказчику — дальневосточной компании ООО «Антей».

Судно для добычи краба проекта 03070 предназначено для специализированного донного лова краба (камчатский, опилио, синий и т. п. ) конусными ловушками «японского» типа с последующей сортировкой и перегрузкой в решетчатые корзины и транспортировкой живого краба в корзинах в охлаждённой и подготовленной забортной воде в специальных термоизолированных цистернах (RSW-танках).

Основные технические параметры: