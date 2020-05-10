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Фотофакты

Восстановленный МиГ-3 времен Великой Отечественной войны в цехе Сибирского НИИ авиации взлетел

 © sun6-16.userapi.com

Восстановленный истребитель МиГ-3 времен Великой Отечественной войны в цехе Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина после тренировочного полета.

Данный самолет был сбит над Тверской областью 1 октября 1941 года, после падения он затонул в болоте. Его нашли спустя 67 лет и отреставрировали до летного состояния в компании «Авиареставрация» при участии СибНИА им. С.А. Чаплыгина. В самолете максимально сохранены оригинальные детали. В мире всего три таких восстановленных самолета, этот МиГ-3 примет участие в воздушном параде в Новосибирске в День Победы.

Фото: Александр Кряжев

 © sun6-13.userapi.com

 © sun6-13.userapi.com

 © sun6-19.userapi.com

 © sun6-13.userapi.com

 © sun6-19.userapi.com

 © sun6-14.userapi.com

 © sun6-16.userapi.com

 © sun6-13.userapi.com

 © sun6-13.userapi.com

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/PnhiKlDv_oc

Пост сделан с содействием блогера Human RS!
Источник: https://vk.com/wall-123538639_14473..._457457867%2Fwall-123538639_1447357

общество, история, Великая Отечественная Война, Победа, реставрация, авиация, МиГ
  • shigorin shigorin
    10.05.2016:03:27

    Ого! Вот это терпение и руки нужны для такого…

    #1197441
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