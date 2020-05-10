Восстановленный МиГ-3 времен Великой Отечественной войны в цехе Сибирского НИИ авиации взлетел

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Восстановленный истребитель МиГ-3 времен Великой Отечественной войны в цехе Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина после тренировочного полета.

Данный самолет был сбит над Тверской областью 1 октября 1941 года, после падения он затонул в болоте. Его нашли спустя 67 лет и отреставрировали до летного состояния в компании «Авиареставрация» при участии СибНИА им. С.А. Чаплыгина. В самолете максимально сохранены оригинальные детали. В мире всего три таких восстановленных самолета, этот МиГ-3 примет участие в воздушном параде в Новосибирске в День Победы.

Фото: Александр Кряжев

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Пост сделан с содействием блогера Human RS!