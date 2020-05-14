«Газпром нефть» ввела в эксплуатацию многозабойную скважину на Чаяндинском месторождении

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Общая проходка скважины превысила 8,1 км, из которых 5,2 км — по продуктивному горизонту пласта.

Стартовый дебит многозабойной скважины в 2 раза превысил показатели ранее используемых горизонтальных конструкций и составил около 400 т/сутки.

1я многоствольная скважина типа «фишбон» («рыбья кость») на нефтяной оторочке (подгазовой залежи) Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения имеет основной ствол протяженностью 1,5 км и 6 боковых ответвлений длиной до 830 м.

Общая проходка скважины превысила 8,1 км, из которых 5,2 км — по продуктивному горизонту пласта.

Такая конструкция позволила значительно увеличить охват залежи и повысить коэффициент извлечения нефти.

Стартовый дебит фишбона превысил 380 т/сутки. Это в 2 раза больше, чем у стандартных горизонтальных скважин, которые использовались на Чаянде ранее.

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Чаяндинское месторождение отличается сложным геологическим строением и аномально низким пластовым давлением. При создании программы освоения актива использовалась трехмерная гидродинамическая модель нефтяной оторочки Чаяндинского месторождения.

Всего до 2024 г. на нефтяной оторочке Чаяндинского НГКМ будет пробурено 44 высокотехнологичные скважины типа фишбон.

В 2020 г. будет введено в эксплуатацию 5 таких многоствольных конструкций.

В настоящее время предприятие эксплуатирует на Чаянде 7 нефтедобывающих скважин и ведет бурение еще нескольких.

К бурению скважин на месторождении Газпром нефть приступила в начале сентября 2019 г. Промышленный приток 1й добывающей скважины, пробуренной Газпром нефтью, был получен в декабре 2019 г. и составил 150 т/сутки.

Полномасштабная разработка нефтяной оторочки Чаяндинского НГКМ начнется в 2020 г. К 2022 г. планируется расширение и модернизация установки подготовки нефти (УПН), проектная мощность которой составит 1 млн т/год.

В настоящий момент Газпромнефть-Заполярье ведет строительство 70-километрового напорного нефтепровода, который соединит нефтяную оторочку Чаяндинского НГКМ с магистральным нефтепроводом Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО).

Полка добычи на месторождении будет достигнута к 2023 г. и составит около 3 млн тнэ/год.

Чаяндинское НГКМ относится к числу уникальных не только по объёму своих запасов, но и по масштабу тех вызовов, с которыми Газпром нефть сталкивается при разработке месторождения.

Разработку нефтяной оторочки, запасы которой относятся к категории трудноизвлекаемых, также осложняют геологические особенности Чаянды. Ключом к этим залежам стали современные методы бурения и скважины сложного дизайна. Они уже доказали свою эффективность и в перспективе помогут полностью раскрыть нефтяной потенциал Чаяндинского месторождения.

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