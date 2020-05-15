Клинцовский завод выпустил новую модель автокрана

http://oaokaz.ru/upload/news/5K2B1.jpg © oaokaz.ru

Клинцовский автокрановый завод расширил линейку автомобильных кранов торговой марки «Клинцы». В серийное производство запущена серия кранов 27-тонн с длиной стрелы 25 метров. Крановая установка смонтирована на шасси КамАЗ-43118-3011-50 (Евро 5). Стрела крана имеет ОВОИДный профиль сечения, большой опорный контур 4,9×6,1 метра и систему съемных противовесов, что позволило крану достигнуть максимальных грузоподъемных характеристики в своем классе.

Для удобства и максимальной эффективности работы, машина оснащена современной кабиной крановщика улучшенной эргономики — с новым блоком управления командами, электропропорциональным управлением крановыми операциями и изменяемым углом наклона. При желании за дополнительную плату кран можно оснастить «Южным» или «Северным» пакетом опций.

Прибор безопасности автоматически осуществляет защиту крана от перегрузки и опрокидывания, оснащен координатной защитой для работы в стесненных условиях и блоком телеметрической памяти.

При создании машины были применены новейшие технологии и решения, благодаря которым автокран получил безупречные технические, грузовысотные и транспортные характеристики.

http://oaokaz.ru/upload/news/5K2B2.jpg © oaokaz.ru