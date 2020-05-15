Российский завод выпустил оборудование для дезинфекции рук

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Компания «ЮНИТИ ИНЖИНИРИНГ», одним из направлений деятельности которой является производство санитарно-гигиенического оборудования для предприятий пищевой промышленности, разработала облегченный гигиенический модуль, предназначенный для санитарной обработки рук при входе в помещение.

Оборудование может быть использовано в целях обеспечения безопасных условий труда, профилактики и нормализации санитарно-гигиенической обстановки как на производственных предприятиях, так и в медицинских, административных, образовательных учреждениях, в аэропортах, на вокзалах, в торговых центрах.

Разработка позволяет контролировать выполнение работниками (посетителями) требований гигиены, поскольку турникет, открывающий доступ в помещение, срабатывает только после санитарной обработки рук с помощью автоматической бесконтактной подачи дезинфицирующего средства.

Основные элементы оборудования выполнены из нержавеющей стали. Пропускная способность турникета — 3-5 секунд на человека. Кроме того, модуль имеет разборную конструкцию, что позволяет его без затруднений перемещать и устанавливать в помещениях любого типа. Питание оборудования производится от сети 220 В (возможно изготовление с питанием от аккумулятора).