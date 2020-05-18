ТЗА приступил к изготовлению автобетоносмесителей на полуприцепе 588515

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ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (ТЗА), дочернее предприятие «КАМАЗа» в Башкирии, приступило к изготовлению автобетоносмесителей на полуприцепе 588515.

Это универсальное решение для выполнения больших объёмов бетонных работ и отличное дополнение к любому автопарку. Имея один тягач, можно перевозить как бетон, так и любые другие материалы. Благодаря автобетоносмесителям на полуприцепе значительно упрощается логистика: всегда можно оптимально распределить нагрузку на водителей, при этом снижаются расходы на содержание самого автопарка.

Автобетоносмеситель 588515 на полуприцепе имеет смесительный барабан объёмом 12 куб.м. Максимальная грузоподъёмность по бетонной смеси — 29 тн. Бетоносмеситель оснащается современным планетарным редуктором PMP-7 и маслоохладителем OESSE со встроенным электровентилятором и масляным фильтром (Италия). В задней части расположена эргономичная лестница с удобной площадкой. Установленные четыре оси SAF (Германия) с барабанными тормозными механизмами с EBS позволяют максимально эффективно распределить массу и нагрузку на оси (нагрузка составляет менее 8 тонн на ось). Высокие ходовые качества достигаются с помощью очень жёсткой на кручение рамой и низко расположенным центром тяжести.