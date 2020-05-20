Начались пусконаладочные работы на первых двух технологических линиях Амурского ГПЗ

© blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

Пусконаладочные работы технологического оборудования стартовали на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Специалисты тестируют газоперекачивающие агрегаты «Ладога-32» (ГПА) на первой и второй технологических линиях, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2021 год. Проводится маслопромывка трубопроводов системы подачи смазочного масла газотурбинного двигателя и центробежного компрессора, а также тестирование систем управления и защиты.

ГПА «Ладога» предназначены для повышения давления газа перед его подачей с завода в газопровод «Сила Сибири». На каждой из шести технологических линий Амурского ГПЗ предусмотрено по два таких агрегата. На сегодняшний день шесть ГПА «Ладога» полностью смонтированы на первых трех линиях Амурского ГПЗ, еще один установлен на четвертой линии. В конструкции ГПА «Ладога» применены технические решения, которые обеспечивают надежность работы оборудования при низких температурах и сейсмичности до восьми баллов.

© blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

© blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

© blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

Справка

Амурский ГПЗ ПАО «Газпром» станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/lj9Ip_vjmfU