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Экспорт

Экспорт сахара из России впервые в истории отрасли превысил 1 млн тонн

Россия с начала текущего сельхозгода (по сахару сельхозгод с августа по июль) по 10 мая экспортировала 1,005 млн тонн сахара, что в 7,7 раза больше, чем годом ранее, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе.

Согласно предварительным данным, около половины этого объема — 496,3 тыс. тонн — было вывезено в текущем календарном году. После актуализации информации и учета данных о торговле со странами ЕАЭС показатели будут еще выше, отмечают аналитики.

«Высокие темпы поставок российского сахара в текущем сезоне стали рекордными за всю историю сахарной индустрии страны», — говорится в обзоре центра.

Лидерами по закупкам российского сахара в этом сезоне стали Узбекистан (163,4 тыс. тонн), Казахстан (156,6 тыс. тонн), Азербайджан (143,6 тыс. тонн), Таджикистан (119,1 тыс. тонн), Украина (67 тыс. тонн) и Белоруссия (47,9 тыс. тонн). Доля этих шести стран составила 697,6 тыс. тонн, или 79,6% всего вывезенного из России белого сахара.

По данным центра, за месяц с 13 апреля по 10 мая этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 64,5%, до 124,6 тыс. тонн (без учета торговли со странами ЕАЭС). В частности, в Азербайджан было отправлено 42,35 тыс. тонн сахара, в Узбекистан — и 23,3 тыс. тонн. Начались также первые в этом сельхозгоду поставки сахара в Ливан — 4,7 тыс. тонн.

Лидерами по отправке сахара за рубеж являются Краснодарский край, Липецкая, Курская и Белгородская области.
Источник: http://www.finmarket.ru/news/5240915

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статистика , экспорт , сельское хозяйство, сахар
  • Нет аватара nabludatel71
    21.05.2021:38:29

    Россия с начала текущего сельхозгода (по сахару сельхозгод с августа по июль) по 10 мая экспортировала 1,005 млн тонн сахара

    Доля этих шести стран составила 697,6 тыс. тонн, или 79,6% всего вывезенного из России белого сахара.

    Если 697,6 тыс. т это 79,6%, то общий объём — 877 тыс. т. По странам распределён не весь временной период (как мы видели по мясу)? Или там только рафинированный сахар?

    #1198544
    • Alexander V Alexander V
      21.05.2021:53:49

      А если внимательно прочитать?

      #1198548
      • Нет аватара nabludatel71
        21.05.2021:57:58

        Ну поясните, коль для вас всё очевидно.

        #1198550
        • Комментарий удален
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