«ЗЭТО» начал серийный выпуск нелинейных ограничителей перенапряжений серии ВЛ на 110, 220 кВ

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Заводом электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» из Псковской области в I квартале 2020 года успешно аттестованы и запущены в серийное производство ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной изоляцией серии ВЛ опорного и подвесного исполнения на классы напряжения 110, 220 кВ с током пропускной способности 850 и 1000 А. В планах на ближайший квартал — выпуск ОПН серии ВЛ на II и IV классы пропускной способности.

Ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН) представляют собой разрядники без искровых промежутков, в которых используются последовательно соединенные варисторы (высоконелинейные резисторы), изготовленные на основе оксида цинка.

Ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН) предназначены для защиты изоляции электрооборудования на классы напряжения 110 и 220 кВ переменного тока промышленной частоты 50 Гц, работающего в сетях с заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1.4), от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Основные характеристики:

Класс напряжения сети: 110, 220 кВНоминальный разрядный ток: 10 кАТок короткого замыкания: 65 кАТок пропускной способности: 850 и 1000 АГабариты:110 кВ: высота 1225 ммНе имеет экрана220 кВ: высота 2370 ммИмеет экран для выравнивания напряжения вдоль ограничителяВес — 110 кВ: не более 37 кг220 кВ: не более 71 кгСейсмостойкость — 9Срок службы — 30 летГарантийных срок эксплуатации — 5 летКонструктивные особенности ОПН «ЗЭТО»:

каждый элемент выполнен в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенного в полимерную герметичную покрышку из жидкой кремнийорганической резины (LSR), которая нанесена непосредственно на варисторы;

за счет применения технологии SVT® — «Silicone Vacuum Treatment» компании Hubers отсутствуют воздушные включения в покрышке;

для выравнивания напряжения вдоль ОПН-220 применяется система экранов;

для присоединения датчика тока и регистратора срабатывания, ОПН устанавливается на изолирующее основание, а подсоединение подводится в соответствие с проектом. Стойка, датчик тока и регистратор срабатывания поставляются по требованию заказчика.

Сегодня ЗАО «ЗЭТО» серийно выпускает линейку ограничителей перенапряжения от 3 до 500 кВ: