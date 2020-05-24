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13.01.2020 u/ Южно-Сахалинск получил 12 мусоровозов на газомоторном топливе/

По предварительной оценке, новые мусоровозы способны закрыть около четверти необходимого объема по вывозу отходов на территории Южно-Сахалинска. Муниципальное предприятие планирует взаимодействовать с региональным оператором по обслуживанию ряда объектов.

Перевод транспорта на голубое топливо невозможен без создания на острове сети газовых заправок. Активная работа в этом направлении начнется уже в этом году. Так, в Южно-Сахалинске откроют вторую стационарную станцию — на пересечении улиц Пуркаева и Железнодорожной. Еще 6 передвижных заправщиков должны заработать в Невельске, Холмске, Долинске, Макарове, Поронайске и Тымовском.

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© sakhalin.gov.ru