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Транспорт и логистика

Южно-Сахалинск получил 12 мусоровозов на газомоторном топливе

 © sakhalin.gov.ru

13.01.2020 u/ Южно-Сахалинск получил 12 мусоровозов на газомоторном топливе/

По предварительной оценке, новые мусоровозы способны закрыть около четверти необходимого объема по вывозу отходов на территории Южно-Сахалинска. Муниципальное предприятие планирует взаимодействовать с региональным оператором по обслуживанию ряда объектов.

Перевод транспорта на голубое топливо невозможен без создания на острове сети газовых заправок. Активная работа в этом направлении начнется уже в этом году. Так, в Южно-Сахалинске откроют вторую стационарную станцию — на пересечении улиц Пуркаева и Железнодорожной. Еще 6 передвижных заправщиков должны заработать в Невельске, Холмске, Долинске, Макарове, Поронайске и Тымовском.

 © sakhalin.gov.ru

 © sakhalin.gov.ru
Источник: https://sakhalin.gov.ru/index.php?i...sh=1e699420e7b650c3d86d8e4f8ef92026

Сахалинская область, коммунальная техника
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