В Советском районе Кировской области после реконструкции открыли молочную ферму

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В агрофирме «Надежда» закончена реконструкция фермы молочного комплекса в селе Колянур Советского района Кировской области. 26 мая ферма открыта.

Реконструкция фермы в Колянуре, которая входит в агрохолдинг «Шахунское молоко», позволит увеличить поголовье коров к концу года до 1000 голов, в том числе за счёт ввода собственных нетелей.

— На новой ферме уже через 3-4 месяца мы планируем получать 22 тонны товарного молока в сутки, — отметил генеральный директор Шахунского молочного комбината Анатолий Маликов. — В целом, во всех наших четырёх хозяйствах Советского района мы получаем 21-24 литра молока в сутки от коровы. Увеличение производства молока стало возможным, в том числе, благодаря тому, что в конце 2019 года агрохолдинг запустил новую ферму на 270 голов в селе Мокино Советского района.

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Сегодня идёт реконструкция в хозяйстве «Русь», а в сельхозпредприятии «Прогресс» в селе Ильинское в ближайшее время введут ещё одну ферму на 240 голов. — Наша задача — довести суточный надой до 200 тонн. Сейчас он составляет около 160 тонн в сутки. Молоко будет перерабатываться в компании «Лактис» Кировской области, а всё, что там не освоят, отправится на перерабатывающее предприятие в Шахунью, — рассказал о планах Анатолий Маликов.

Продукция холдинга широко известна как в Кировской области, так и в других регионах, в том числе, и в крупных федеральных сетях. Кроме того, кировское молоко поставляется в детские школьные и дошкольные учреждения столицы.

— Компания хорошо развивается, нашла востребованные на рынке продукты, — отметил Алексей Котлячков. — Я вижу в них большой экспортный потенциал. Стоит отметить, что, если в целом по области мы производим порядка 2000 тонн молока в сутки, то получается, что около 10% из этой цифры — вклад предприятий агрохолдинга в Советском районе.

Традиционно для модернизации и строительства своих ферм агрохолдинг использует оборудование кировского производства. Новая ферма в Колянуре не стала исключением. Покрытие для кормового стола — искожевского производства, кормораздатчики и система навозоудаления из Слободского, а поилки с тёплым поением — разработка кировского завода «Авитек».