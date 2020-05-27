Ростсельмаш начал серийный выпуск новых кормоуборочных комбайнов

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Ростсельмаш представил первый серийный кормоуборочный комбайн семейства F.

Кормоуборочный комбайн F 2650 — самый мощный представитель нового семейства. Семейство F 2000 представлено моделями F 2450 и F 2550 с мощностью двигателя 450 и 550 л.с. Таким образом, новая линейка кормоуборочных комбайнов Ростсельмаш серии F призвана удовлетворить потребности в КУК клиентов всех масштабов.

Комбайны семейства Fспроектированы с чистого листа, с учетом опыта, накопленного компанией Ростсельмаш за годы производства и эксплуатации предыдущих поколений кормоуборочных комбайнов. При проектировании закладывался запас прочности с учетом возросших требований к мощности машин.

Машины отличает богатое опциональное оснащение в базовой комплектации, в том числе автоматические системы контроля и настроек, повышающие производительность и эффективность её работы. Система быстрой навески и фиксации адаптеров с автоматической муфтой экономит время на подготовку комбайна к работе. Широкий выбор жаток позволяет подобрать жатку под любой агрофон.

У всех комбайнов гидравлическая трансмиссия, что позволяет им не только развивать на перегонах скорость до 40 км/ч, но и делает проще установку современных систем типа автопилота и т. д. Плюс приятные мелочи вроде включения стояночного тормоза кнопкой. Опционально для всех машин доступен полный привод.

В машинах серии F синхронизирована скорость вращения адаптеров и вальцов питателя, что обеспечивает ровную работу узлов и агрегатов в условиях изменяющейся урожайности. Кроме того, для изменения скорости работы адаптера теперь не нужно менять звездочки и можно менять длину резки на ходу без нарушения техпроцесса. Также реализована функция автоматической регулировки зазора подбарабанья.

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