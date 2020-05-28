Верфь «Пелла» заложила два краболова

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ОАО «Пелла» произвела закладку двух судов для добычи краба проекта 03070, стр. №№ 404-405. Формирование корпусов выполняется с опережением графика.

Строительство краболовов осуществляется по заказу дальневосточной компании ООО «Островной-Краб» в рамках реализации программы инвестиционных квот на добычу краба.

Головное судно проекта 03070 «Русь» было передано Заказчику — компании ООО «Антей» 15 мая 2020 года. «Русь» — первый российский краболов, построенный по программе инвестиционных квот.

Судно для добычи краба проекта 03070 предназначено для специализированного донного ярусного лова краба (камчатский, опилио, синий) конусными ловушками «японского» типа с последующей сортировкой, перегрузкой в решетчатые корзины и транспортировкой живого краба в корзинах в охлаждённой забортной воде в специальных термоизолированных цистернах (RSW-танках).

Технические характеристики судна для добычи краба проекта 03070