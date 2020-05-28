Трансмашхолдинг поставил первый комплект подсборок рамы для французских трамваев Citadis Х05

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ОАО «Демиховский машиностроительный завод» (Московская обл., входит в состав АО «Трансмашхолдинг») поставил в адрес барселонского подразделения французской машиностроительной компании Alstom первый комплект подсборок, из которых состоит рама трамвая Citadis Х05.

Контракт на поставку подсборок заключен в декабре 2019 года. По условиям подписанного договора ДМЗ в течение года поставит в адрес заказчика пять комплектов подсборок, из которых состоят рамы трамваев. Подсборки, выпущенные на ДМЗ, будут использованы для комплектования трамваев, предназначенных для города Афины (Греция).

В каждый комплект подсборок входит 12 наименований компонентов рамы Citadis X05, это основная платформа, центральные и концевые траверсы, боксы и опоры. В общей сложности подсборка состоит из 27 элементов. Производством деталей и узлов занимается персонал, аттестованный по стандартам, принятым в Alstom.

В сентябре 2019 года сварочное производство ДМЗ получило сертификат соответствия стандарту Европейского союза EN 15085 «Железнодорожный транспорт. Сварка железнодорожных транспортных средств и компонентов». Наличие такого документа позволило предприятию заключить договор с Alstom.

Представители Alstom проводили технический аудит каждого этапа работ, а также лично проверяли качество всех сварных элементов. Перед сдачей заказчику готовой продукции была проведена так называемая «проверка первого изделия» (FAI),которая является обязательным условием, позволяющим убедиться, что производственные и сертификационные требования выполняются в полном объёме.

Исполнение заказа потребовало создания на территории предприятия новой производственной площадки, которую обеспечили всем необходимым: оборудованием для сборки и сварки компонентов рамы, современным набором кондукторов и оснасткой. В качестве материала для изготовления деталей используется низкоуглеродистая сталь.

Трамвай Citadis X05 фото: designogolik.ru © www.tmholding.ru