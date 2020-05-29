Построен головной пограничный сторожевой катер типа «Ламантин» в речном исполнении

28 мая 2020 года в День пограничника на АО «Судостроительный завод «Вымпел» (входящем в Группу компаний «Калашников») в Рыбинске (Ярославская область) состоялся спуск на воду головного построенного для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничного сторожевого катера (патрульного катера) проекта под шифром «Ламантин» в речном исполнении (заводской номер 01409).

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Головной спущенный на воду на АО «Судостроительный завод «Вымпел» построенный для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничный сторожевой катер (патрульный катер) проекта под шифром «Ламантин» в речном исполнении (заводской номер 01409). Рыбинск, 28.05.2020 © АО «Судостроительный завод «Вымпел»

В пресс-релизе завода «Вымпел» сообщается, что предприятие уже спроектировало и построило четыре катера данного проекта в морском исполнении. Новый катер с заводским номером 01409 предназначен для несения службы на речных и прибрежных участках государственной границы. Проект катера выполнен отделом перспективного судостроения АО «ССЗ «Вымпел» с учетом пожеланий Пограничной службы ФСБ России по улучшению технических характеристик, обитаемости, увеличению скорости.

Принципиально другая по сравнению с морскими «Ламантинами» форма корпуса обусловлена необходимостью уменьшения осадки при сохранении таких же скоростных характеристик. Осадка 0,9 метра позволит катеру выполнять задачи на реках с малой глубиной. Для высадки десанта на берег на катере предусмотрена аппарель. Для доставки смотровых групп команда сможет использовать скоростной бортовой катер «Вымпел-500», спуск которого с кормового слипа может осуществляться при волнении до 3 баллов. Катер оснащён современным радиотехническим вооружением, двумя боевым модулями и бронированной рубкой.

Речной «Ламантин» может буксировать суда водоизмещением до 500 тонн со скоростью до 4 узлов. Катер рассчитан на экипаж из двенадцати человек. Предусмотрены места для размещения до 9 человек спецперсонала.

После проведения швартовных, ходовых и государственных испытаний катер будет передан заказчику.

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное) — 115 т

длина — 33,7 м

Ширина — 5.8 м

Осадка — 0.9 м

Максимальная скорость хода — 19 узлов

Ранее завод «Вымпел» построил и сдал в 2018-2019 годх для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России три (хотя в пресс-релизе говорится про четыре) пограничных сторожевых корабля 4-го ранга (фактически катера) проекта 03050 (шифр «Гюйс», тип «Орлан») в «морском исполнении», изначально обозначавшегося как модернизированный проект 1496М1 (шифр «Ламантин») — «Орлан», «Коршун» и «Кречет», с заводскими номерами 01408, 01410 и 01411. Они базируются в Керчи. Теперь появился и данный проект «в речном исполнении», причем, судя по заводскому номеру (01409), он был начат постройкой сразу после головного катера в «морском исполнении».

Следует отметить, что данные проекты фактически являются почти полностью новыми по отношению к пограничному сторожевому катеру прежних проектов 1496М и 1496М1 с шифром «Ламантин», строившихся для Пограничной службы ФСБ с 2004 года. Сообщалось, что новые проекты разработаны отделом перспективного судостроения ССЗ «Вымпел» совместно с Центральным научно-исследовательским институтом морского флота (ЦНИИМФ) в развитие проекта 1496М1 с учётом пожеланий заказчика и также совмещает в себе качества патрульного корабля и буксира.

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