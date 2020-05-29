В Тульской области строится второе в России производство кристаллической глюкозы

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Новое производство — часть проекта по строительству завода по глубокой переработке фуражных зерновых культур ООО «ПромБиоТехнологии». Он реализуется в рамках создания и развития инновационного биотехнологического кластера на территории «ТОСЭР Ефремов» в Тульской области.

Проект предусматривает вложение 2,9 млрд рублей инвестиций и создание 173 рабочих мест.

ООО «ПромБиТ» станет третьим производителем Сульфата Лизина в России. После выхода на полную мощность завод будет поставлять до 24 тыс. тонн в год данного продукта. Также предприятие планирует выпускать пищевой продукт — кристаллическую глюкозу — в объеме до 15 тыс. тонн в год. Это будет второе производство в России, которое обеспечит 100% покрытие внутреннего спроса и сократит до минимума импорт этого пищевого продукта в РФ. Третьим продуктом станет микробиологический кормовой белок, планируемый объем производства — 18 тыс. тонн в год.

При строительстве завода используют российские технологии.

Помимо создания конкурентоспособных продуктов будут также решены вопросы охраны окружающей среды и высокой энергоэффективности технологических процессов. Современный заводской комплекс будет обеспечен безотходными технологиями и автоматизированными линиями. Общая площадь застройки составляет 5 тыс. кв. м.

Запуск завода запланирован на 1 квартал 2021 года, выход на проектную мощность 1 очереди строительства намечен на 3 квартал 2021 года.

Проект был отобран к финансированию в рамках стратегической сессии Корпорации МСП в Тульской области — открыты две кредитные линии на общую сумму 980 млн рублей.

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