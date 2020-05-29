«Хевел» ввела в эксплуатацию одну из крупнейших солнечных электростанций в Казахстане

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В Акмолинской области Республики Казахстан введена в эксплуатацию солнечная электростанция «Нура» («нұр» в переводе с казахского «свет», «луч солнца»). СЭС мощностью 100 МВт стала одной из крупнейших солнечных электростанций на территории не только Казахстана, но и СНГ. Инвестором и генеральным подрядчиком строительства нового объекта генерации выступили структуры Группы компаний «Хевел».

СЭС «Нура» стала первым зарубежным проектом ГК «Хевел», реализованным по принципу полного цикла с использованием российского оборудования. Финансирование проекта осуществлялось при поддержке Евразийского банка развития (ЕАБР).

Электростанция занимает площадь 300 га и состоит из 268 тыс. солнечных модулей. На объекте генерации установлены гетероструктурные двусторонние солнечные модули с высоким пороговым значением преобразования солнечной энергии в электрическую (на уровне 23,5% в ячейке), а также низким температурным коэффициентом (- 0,31%/С°). Оба показателя обеспечивают наибольшую (до 25%) выработку электроэнергии на территориях с высокими температурными условиями.

«Солнечная электростанция „Нура“ — крупнейшая в портфеле реализованных проектов и наш первый опыт работы за рубежом. Несмотря на крайне сложные погодные условия строительство электростанции было осуществлено в рекордные сроки — за 6 месяцев. Прогнозная годовая выработка CЭС „Нура“ составит 150 млн кВт*ч, что позволит избежать 79,5 тыс. тонн выбросов CO2 в атмосферу. Вся электроэнергия будет поступать в Единую электроэнергетическую систему Республики Казахстан, повышая качество и улучшая структуру электроснабжения Акмолинской области», — отметил генеральный директор ГК «Хевел» Игорь Шахрай.

В портфеле проектов компании в Казахстане СЭС «Сарыбулак» (4,95 МВт), СЭС «Капшагай» (3 МВт), СЭС «Кушата» (10 МВт) и СЭС «Шоктас» (50 МВт), приобретённые в 2019 году, а также СЭС в Кентау и Шымкенте суммарной мощностью 70 МВт, права на строительство которых «Хевел» получила в 2018 году по итогам аукционного отбора проектов ВИЭ.