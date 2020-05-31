Парк коммунальной техники Москвы пополнился 38 новыми поливомоечными машинами
Парк коммунальной техники Москвы пополнился поливомоечными машинами. Коминвест-АКМТ осуществил поставку с Тосненского механического завода в ГБУ Автомобильные дороги 38 единиц поливомоечных машин. Вся техника прошла испытания и может применятся не только в чистке и мойке дорожного полотна, но и для дезинфекции улиц и в тушении пожаров.
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