Парк коммунальной техники Москвы пополнился 38 новыми поливомоечными машинами

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Парк коммунальной техники Москвы пополнился поливомоечными машинами. Коминвест-АКМТ осуществил поставку с Тосненского механического завода в ГБУ Автомобильные дороги 38 единиц поливомоечных машин. Вся техника прошла испытания и может применятся не только в чистке и мойке дорожного полотна, но и для дезинфекции улиц и в тушении пожаров.

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