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Транспорт и логистика

Парк коммунальной техники Москвы пополнился 38 новыми поливомоечными машинами

 © cominvest-akmt.ru

Парк коммунальной техники Москвы пополнился поливомоечными машинами. Коминвест-АКМТ осуществил поставку с Тосненского механического завода в ГБУ Автомобильные дороги 38 единиц поливомоечных машин. Вся техника прошла испытания и может применятся не только в чистке и мойке дорожного полотна, но и для дезинфекции улиц и в тушении пожаров.

 © cominvest-akmt.ru
Источник: http://www.cominvest-akmt.ru/press/news-item/381

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Москва, коммунальная техника
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