ПО «Технорос» поставило новый козловой кран для Быстринского горно-обогатительного комбината
ПО «Технорос» из г. Санкт-Петербург запустило в эксплуатацию козловой кран КК-Кр 50/10-32/0/10-14,5/16-А3, ХЛ1. Кран предназначен для монтажа горнотранспортного оборудования Быстринского горно-обогатительного комбината.
Исполнение ХЛ1 позволяет эксплуатировать кран при сверхнизких температурах до минус 50 °C, которые нередко бывают зимой в Забайкальском крае.
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