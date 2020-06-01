Опубликована система команд микропроцессоров «Эльбрус»
На сайте АО «МЦСТ» появилась новость о доступности руководства по эффективному программированию на платформе Эльбрус; в нём также содержится глава с описанием системы команд «Эльбрус», ранее не публиковавшейся. Книга выпущена под лицензией Creative Commons (CC-BY 4.0) в форматах HTML (архив) и PDF; для удобства чтения HTML выложен мною в развёрнутом виде.
Опубликована система команд микропроцессоров "Эльбрус" © mcst.ru
Опубликована система команд микропроцессоров "Эльбрус" © mcst.ru
PS: новость традиционно отправлена с «Эльбруса» — двухместной 801-РС :)
Источник: http://mcst.ru/elbrus_prog
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