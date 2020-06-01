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Информационные технологии

Опубликована система команд микропроцессоров «Эльбрус»

На сайте АО «МЦСТ» появилась новость о доступности руководства по эффективному программированию на платформе Эльбрус; в нём также содержится глава с описанием системы команд «Эльбрус», ранее не публиковавшейся. Книга выпущена под лицензией Creative Commons (CC-BY 4.0) в форматах HTML (архив) и PDF; для удобства чтения HTML выложен мною в развёрнутом виде.

Опубликована система команд микропроцессоров "Эльбрус"Опубликована система команд микропроцессоров "Эльбрус" © mcst.ru

PS: новость традиционно отправлена с «Эльбруса» — двухместной 801-РС :)
Источник: http://mcst.ru/elbrus_prog

  • Хэштэг: elbrus
МЦСТ, Эльбрус, система команд, документация, разработчику
  • Артём Солопий Артём Солопий
    01.06.2012:02:56

    Поздравляем! Это отличная новость!

    #1199778
    • shigorin shigorin
      01.06.2012:08:23

      Не то слово ;-)

      #1199779
      • Артём Солопий Артём Солопий
        01.06.2013:00:12

        Осталось что-то в виде QEMU или кастомный ЭльЭмуль.

        Отредактировано: Артём Солопий~13:00 01.06.20
        #1199784
  • Alex M Alex M
    01.06.2012:13:29

    Часто читал «у Эльбруса закрытая система команд, это ужасно плохо, жить невозможно». Не понятно зачем это им было нужно, но что тогда сейчас? С этой новостью, можно считать систему команд E2K открытой или хотя бы частично открытой? Уточните, пожалуйста

    #1199780
  • CastedAway CastedAway
    01.06.2013:11:06

    Наконец то! Я в своё время интересовался, как же толком, в деталях VLIW реализован и не находил. А тут, вот оно, с примерами, рекомендациями по оптимизации — то что надо! Пойду читать. Интересно нереально. Спасибо! Супер!

    ПС значит система идёт в народ! А вообще круть!

    #1199788
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