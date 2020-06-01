В Научно-техническом центре «КАМАЗа» проходят испытания автобуса НЕФАЗ-4299-30-52.

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Прототип городского полунизкопольного дизельного автобуса НЕФАЗ-4299-30-52 впервые был представлен общественности в рамках международной выставки «Комтранс-2019» в Москве. Сейчас он проходит предварительные испытания на территории Научно-технического центра «КАМАЗа» в Набережных Челнах.

«Как правило, в рамках испытаний перед полигоном опытный образец „накатывает“ примерно 50 тыс. километров. На данный момент пробег тестируемого автобуса составляет три тысячи километров. В августе мы планируем передать НЕФАЗ-4299-30-52 на сертификацию, после чего начнётся серийное производство этой модели», — рассказал директор департамента пассажирского транспорта «КАМАЗа» Алексей Сергеев.

Новый автобус собран на «НЕФАЗе» — дочернем предприятии «КАМАЗа» в Башкирии.

Он отличается современным дизайном экстерьера и интерьера. Это экономичное решение для маршрутов с невысоким пассажиропотоком — автобус вмещает 72 человека. НЕФАЗ-4299-30-52 полностью соответствует государственной программе «Доступная среда», которая направлена на потребности людей с ограниченными возможностями. Модель оснащена неприхотливым в обслуживании двигателем Cummins мощностью 185 л/c экологического класса «Евро-5», и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Снаряжённая масса 9-метрового автобуса — 8,1 т.