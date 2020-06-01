На заводе двигателей КАМАЗа начат серийный выпуск новой раздаточной коробки

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На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» приступили к серийному выпуску новой раздаточной коробки РК 621.

Раздаточная коробка является обязательным механизмом, которым комплектуются полноприводные автомобили. Её основная функция состоит в перераспределении крутящего момента между ведущими мостами и в его увеличении.

Новая РК 621, в которой интегрированы и запатентованы передовые технические решения, способна передавать на 45% более высокий крутящий момент и отличается широкими возможностями по отбору мощности для привода различных агрегатов спецнадстроек. Ещё одним преимуществом камазовской новинки стал алюминиевый корпус, позволивший снизить вес изделия более чем на 70 кг по сравнению чугунными предшественниками. Кроме того, агрегат на порядок легче в эксплуатации и требует меньших затрат на само изготовление.

«Исходя из конструкторской документации, у новой раздаточной коробки есть свои уникальные особенности. Например, на РК 621 нет картера 234, как на РК 6522. Кроме того, на 621 РК можно устанавливать модернизированную коробку отбора мощности. В планах завода начать освоение своей коробки отбора мощности и в зависимости от модельного ряда автомобилей производить раздаточную коробку разной модификации», — рассказал начальник цеха сборки раздаточной коробки, запасных частей и силовых агрегатов завода двигателей Константин Климкин.

Сегодня цех изготавливает до ста единиц РК 621 в месяц. Объём производства новых раздаточных коробок прогнозируется и выстраивается в соответствии с планом производства автомобилей нового модельного ряда. В связи с планируемым увеличением объёмов производства раздаточных коробок 621 во второй половине 2020-го — начале 2021 года ожидается перенос участка сборки на новые производственные площади.