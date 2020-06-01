«Газпром нефть» успешно применила на суше технологию шельфовой электроразведки нефти

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«Газпром нефть» адаптировала и впервые применила на суше метод шельфовой электроразведки для изучения залежей трудной нефти. Морская геологоразведка превзошла материковые аналоги, которые оказались менее эффективны при исследовании сложных и неоднородных залежей баженовской свиты, сообщает компания.

«Впервые в России адаптировав „шельфовую“ электроразведку для изучения материковых активов, мы сумели значительно повысить точность комплексного прогноза продуктивности баженовской свиты в ХМАО. В перспективе эта технология может найти применение и на других месторождениях „Газпром нефти“ по всей стране», — сказал глава дирекции по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.

По его словам, точность результатов геологоразведочных работ крайне важна для компании, так как определяет качество будущих инвестиционных решений. На этом этапе формируется максимальная ценность нефтедобывающего проекта, подчеркнул он.

Научно-технический центр «Газпром нефти» и технологический центр «Бажен» успешно протестировали технологию на Пальяновской площади Красноленинского месторождения в ХМАО. В компании добавили, что новый подход позволил выявить наиболее перспективные участки баженовской свиты.

«На участке площадью 347 квадратных километров было установлено свыше 1100 датчиков для измерения разницы потенциалов электромагнитного поля. Объединение результатов 3D-сейсмики и шельфовой электроразведки позволило получить ценную информацию о геологическом строении свиты, которую ранее не мог обеспечить ни один из традиционных способов. Интерпретация собранных данных завершится до конца 2020 года», — сообщает компания.

В будущем новый метод может применяться и на других активах «Газпром нефти» на суше: для выявления наиболее перспективных к разработке участков и для первоначального изучения новых поисковых зон. Технология позволит повысить точность бурения скважин, а также сократит сроки полевых исследований.