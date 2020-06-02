Запущено серийное производство сканирующих комплексов ЭларСкан А0

Сканирующий комплекс ЭларСкан А0 © elarscan.ru

Сканирующий комплекс ЭларСкан А0 — это специальное профессиональное оборудование для самых сложных и самых требовательных к качеству задач оцифровки архивных, музейных и библиотечных фондов, исторических чертежей и карт. Предназначен для бережного и быстрого сканирования оригиналов исторической и культурной ценности, ветхих документов, толстых книг, каталогов, описей, крупноформатных чертежей и карт до формата А0, а также слайдов, негативов на стекле. Комплекс позволяет создавать электронные образы оригиналов с высоким разрешением и производительностью.

Производитель данного устройства — Корпорация ЭЛАР. Это крупнейшее в Европе отечественное специализированное предприятие по созданию, комплексному оснащению и наполнению электронных архивов, внедрению передовой техники, информационных технологий и решений.

ЭларСкан А0 прошел весь путь запуска в серийное производство. Был создан и протестирован опытный образец, получена подробная обратная связь от заказчиков и людей, которые буду непосредственно работать на КВС. По результатам инженеры-конструкторы ЭЛАР оптимизировали конструктивные компоненты и ввели ряд серьезных изменений. Изделие прошло через несколько итераций и как конструктивная единица переведено в серийный вид. Первая партия обновленных cканирующих комплексов поставлена заказчику.

Производственная площадка © elarscan.ru

Данное устройство пополнило модельный ряд производимых устройств, расширив возможности по оцифровке архивных фондов на различных носителях.

Сборка очередного сканирующего комплекса © elarscan.ru

Для доработки самого КВС и запуска серийного производства потребовалась реорганизация сборочной линии с нормативами и системой контроля качества.

Настройка и калибровка © elarscan.ru

Выполнено переоборудование производственной площадки, регламентирован производственный процесс, проведено обучение инженеров новым технологическим операциям.

Немного о самом оборудовании, предназначенного для сканирования музейных фондов

Полученный графический образ с высоким разрешением © elarscan.ru

Бесконтактный способ сканирования и безопасное освещение без ИК и УФ излучения гарантируют сохранность документов в процессе оцифровки, т. е. данное оборудование пригодно для работы с любыми документами, в т. ч. ветхими и особо ценными.

Профессиональная видеокамера без механических затворов © elarscan.ru

Сканер оснащается линейным ССD-сенсор 3×12 000 px, позволяющим получать изображения, эквивалентные матрице 702 Мп. Это дает возможность производить сканирование документов А0+ с реальным оптическим разрешением 350 dpi (без интерполяции). Линейный сенсор дополнен программными решениями такими как: интегрированная система контроля текстуры и рельефа, система управления масштабом сканирования, контроль освещения и цветопередачи. Для точного воспроизведения цвета при последующем репринте поддерживаются цветовые ICC-профили. Для детального отображения рельефа и текстуры живописи и предметов реализована девяти-сегментная система LED подсветки с индивидуальным управлением мощностью каждого сегмента.

В режиме макросканирования осуществляется возможность оцифровки отдельных участков оригиналов (объектов) с оптическим разрешением без интерполяции:

на формате А1 (841 мм x 594 мм) — не менее 480 dpi;

на формате А2 (594 мм х 420 мм) — не менее 650 dpi;

на формате А3 (297 мм x 420 мм) — не менее 1000 dpi;

Выкатная колыбель сканирования © elarscan.ru

Раздельные автоматизированные ложементы позволяют сканировать оригиналы толщиной до 35 см (при использовании прижимного стекла), до 75 см (без прижатия оригинала к стеклу) и весом до 50 кг. Каждый ложемент оснащен независимым моторизованным приводом и имеет управление со встроенного пульта сканера. Для массивных и крупноформатных объектов реализован выкатной механизм, открывающий возможность работать с т.н. «колыбелью сканирования» с трех сторон одновременно нескольким сотрудникам.

Благодаря использованию механизма вертикального подъема стекла можно осуществлять прижим оригинала как непосредственно прижимным стеклом сверху, так и снизу с помощью привода книжной колыбели. Автоматическая книжная колыбель формата А0 имеет прецизионный механизм регулировки и фиксации в необходимом положении, ложементы колыбели регулируются независимо, прижимное стекло с автоматическим механизмом подъема/опускания оснащено датчиками давления, что особенно важно при сканировании ветхих оригиналов.

Девяти-сегментная система LED подсветки без ИК и УФ-излучения с регулировкой мощности и светового потока каждого сегмента для равномерной освещенности оригиналов и подавления бликов © elarscan.ru

Чтобы получать равномерную освещенность оригиналов столь большого формата, а также чтобы хранители могли передать все особенности и артефакты подлинников, в сканере реализована уникальная система освещения, состоящая из 9 отдельно настраиваемых LED-ламп.

Пульт управления © elarscan.ru

Рабочее место оператора сканирования оснащено профессиональным широкоформатным монитором и клавиатурой на эргономичном держателе, а также пультом, который реализует все функции управления конструктивными элементами сканера: запуск сканера, управление камерой, прижимным стеклом и книжной колыбелью, освещением.

Технические характеристики