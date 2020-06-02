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Информационные технологии

Запущено серийное производство сканирующих комплексов ЭларСкан А0

Сканирующий комплекс ЭларСкан А0Сканирующий комплекс ЭларСкан А0 © elarscan.ru

Сканирующий комплекс ЭларСкан А0 — это специальное профессиональное оборудование для самых сложных и самых требовательных к качеству задач оцифровки архивных, музейных и библиотечных фондов, исторических чертежей и карт. Предназначен для бережного и быстрого сканирования оригиналов исторической и культурной ценности, ветхих документов, толстых книг, каталогов, описей, крупноформатных чертежей и карт до формата А0, а также слайдов, негативов на стекле. Комплекс позволяет создавать электронные образы оригиналов с высоким разрешением и производительностью.

Производитель данного устройства — Корпорация ЭЛАР. Это крупнейшее в Европе отечественное специализированное предприятие по созданию, комплексному оснащению и наполнению электронных архивов, внедрению передовой техники, информационных технологий и решений.

ЭларСкан А0 прошел весь путь запуска в серийное производство. Был создан и протестирован опытный образец, получена подробная обратная связь от заказчиков и людей, которые буду непосредственно работать на КВС. По результатам инженеры-конструкторы ЭЛАР оптимизировали конструктивные компоненты и ввели ряд серьезных изменений. Изделие прошло через несколько итераций и как конструктивная единица переведено в серийный вид. Первая партия обновленных cканирующих комплексов поставлена заказчику.

Производственная площадкаПроизводственная площадка © elarscan.ru

Данное устройство пополнило модельный ряд производимых устройств, расширив возможности по оцифровке архивных фондов на различных носителях.

Сборка очередного сканирующего комплексаСборка очередного сканирующего комплекса © elarscan.ru

Для доработки самого КВС и запуска серийного производства потребовалась реорганизация сборочной линии с нормативами и системой контроля качества.

Настройка и калибровкаНастройка и калибровка © elarscan.ru

Выполнено переоборудование производственной площадки, регламентирован производственный процесс, проведено обучение инженеров новым технологическим операциям.

Немного о самом оборудовании, предназначенного для сканирования музейных фондов

Полученный графический образ с высоким разрешениемПолученный графический образ с высоким разрешением © elarscan.ru

Бесконтактный способ сканирования и безопасное освещение без ИК и УФ излучения гарантируют сохранность документов в процессе оцифровки, т. е. данное оборудование пригодно для работы с любыми документами, в т. ч. ветхими и особо ценными.

Профессиональная видеокамера без механических затворовПрофессиональная видеокамера без механических затворов © elarscan.ru

Сканер оснащается линейным ССD-сенсор 3×12 000 px, позволяющим получать изображения, эквивалентные матрице 702 Мп. Это дает возможность производить сканирование документов А0+ с реальным оптическим разрешением 350 dpi (без интерполяции). Линейный сенсор дополнен программными решениями такими как: интегрированная система контроля текстуры и рельефа, система управления масштабом сканирования, контроль освещения и цветопередачи. Для точного воспроизведения цвета при последующем репринте поддерживаются цветовые ICC-профили. Для детального отображения рельефа и текстуры живописи и предметов реализована девяти-сегментная система LED подсветки с индивидуальным управлением мощностью каждого сегмента.

В режиме макросканирования осуществляется возможность оцифровки отдельных участков оригиналов (объектов) с оптическим разрешением без интерполяции:

  • на формате А1 (841 мм x 594 мм) — не менее 480 dpi;
  • на формате А2 (594 мм х 420 мм) — не менее 650 dpi;
  • на формате А3 (297 мм x 420 мм) — не менее 1000 dpi;

Выкатная колыбель сканированияВыкатная колыбель сканирования © elarscan.ru

Раздельные автоматизированные ложементы позволяют сканировать оригиналы толщиной до 35 см (при использовании прижимного стекла), до 75 см (без прижатия оригинала к стеклу) и весом до 50 кг. Каждый ложемент оснащен независимым моторизованным приводом и имеет управление со встроенного пульта сканера. Для массивных и крупноформатных объектов реализован выкатной механизм, открывающий возможность работать с т.н. «колыбелью сканирования» с трех сторон одновременно нескольким сотрудникам.

Благодаря использованию механизма вертикального подъема стекла можно осуществлять прижим оригинала как непосредственно прижимным стеклом сверху, так и снизу с помощью привода книжной колыбели. Автоматическая книжная колыбель формата А0 имеет прецизионный механизм регулировки и фиксации в необходимом положении, ложементы колыбели регулируются независимо, прижимное стекло с автоматическим механизмом подъема/опускания оснащено датчиками давления, что особенно важно при сканировании ветхих оригиналов.

Девяти-сегментная система LED подсветки без ИК и УФ-излучения с регулировкой мощности и светового потока каждого сегмента для равномерной освещенности оригиналов и подавления бликовДевяти-сегментная система LED подсветки без ИК и УФ-излучения с регулировкой мощности и светового потока каждого сегмента для равномерной освещенности оригиналов и подавления бликов © elarscan.ru

Чтобы получать равномерную освещенность оригиналов столь большого формата, а также чтобы хранители могли передать все особенности и артефакты подлинников, в сканере реализована уникальная система освещения, состоящая из 9 отдельно настраиваемых LED-ламп.

Пульт управленияПульт управления © elarscan.ru

Рабочее место оператора сканирования оснащено профессиональным широкоформатным монитором и клавиатурой на эргономичном держателе, а также пультом, который реализует все функции управления конструктивными элементами сканера: запуск сканера, управление камерой, прижимным стеклом и книжной колыбелью, освещением.

Технические характеристики

Параметры

КВС ЭларСкан А0 (ХХХ)*

Тип сканера

  • Планетарный сканер;
  • Независимая система со встроенным компьютером;
  • Расположение напольное.

Тип камеры

Камера c линейным RGB CCD сенсором 3×12000 пикселей

Оптическое разрешение без интерполяции

  • 350 dpi на формате A0+
  • 480 dpi на формате A1
  • 650 dpi на формате A2
  • 1000 dpi на формате A3

Макросканирование

Возможность сканирования с уменьшением расстояния от камеры до оригинала

Выходное разрешение

350 — 1000 dpi

Максимальный размер изображения

19500×12000 пикселей

Максимальный формат

A0+ (1420 мм х 855 мм)

Время сканирования

45 сек. при любом оптическом разрешении на формате A0+

Цветность

  • Внутренняя — в цвете 48 бит, в оттенках серого 16 бит;
  • Выходная — в цвете 48/24 бит, в оттенках серого 16/8 бит.

Книжная колыбель

  • Моторизованная книжная колыбель А0+ (1420×855мм) с независимой регулировкой положения ложементов;
  • Съёмное моторизованное прижимное стекло формата A0 с системой контроля прижима.

Характеристики оригиналов

  • Вес до 50 кг; Толщина до 35 см (с прижимным стеклом);
  • Толщина до 75 см (без прижимного стекла).

Подсветка оригинала

  • Девяти-сегментная система LED подсветки;
  • Индивидуальное управление мощностью каждого сегмента;
  • Каждый сегмент имеет настраиваемую шторку направления светового потока;
  • Четырехсторонняя подсветка оригинала при сканировании.

Программное обеспечение

  • Пакетное сканирование документов, разделов или книг различных форматов, обеспечение потоковой выгрузки файлов-образов документов без сохранения в галерею;
  • Возможность создания описания и настроек текущего сканируемого пакета, экспорт/импорт настроек сканирования для сохранения и восстановления;
  • Доступ к программным настройкам камеры и их сохранение;
  • Режим свободного маскирования при предварительном сканировании (выполняется 14 секунд);
  • Настройка баланса серого;
  • Сохранение образов на жесткий диск;
  • Сохранение образов в сетевую папку;
  • Возможность автоматического именования файлов и сохранения в заранее выбранную директорию в режиме пакетного сканирования;
  • Запуск сканирования вручную (через интерфейс программного обеспечения) либо с пульта управления сканером;
  • Коррекция яркости;
  • Увеличение, уменьшение изображения при просмотре;
  • Выравнивание уровня освещенности;
  • Поворот на заданный угол (кратный 90);
  • Возврат к исходному изображению с возможностью отмены применения всех или каждой операции обработки изображений;
  • Настройка параметров сканирования (разрешение, экспозиция);
  • Настройка резкости: грубая — автоматическая, точная — ручная.

Форматы файлов

  • TIFF, RAW

Интерфейс управления

  • Запуск сканирования: встроенный пульт управления сканером, или с клавиатуры.

Стандартная комплектация

    • Мишень для калибровки;
    • Рабочая станция, мышь и клавиатура;
    • Профессиональный монитор 27″;
    • Моторизованная книжная колыбель формата А0+ 35(75)см/50кг, с автоматизированным прижимным стеклом.

Дополнительные опции

  • Световой стол для сканирования прозрачных оригиналов

Гарантия

  • Стандартная гарантия 12 месяцев, включая систему поддержки гарантия на оборудование (замена или ремонт частей);
  • оказание технической помощи (поддержка и диагностика);
  • обновление ПО;
  • так же доступны программы расширения поддержки до 5 лет

Размеры и вес

  • Размеры 2950 мм (Д) x 1950 мм (Ш) x 2800 мм (В)
  • Вес 400 кг

Электропитание

  • 220 В, 1500 Вт
Источник: https://elarscan.ru/news/zapushchen..._seriynoe_proizvodstvo_elarskan_a0/

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