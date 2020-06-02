В Чувашии дан старт строительству нового производства перекиси водорода

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28 мая на строительной площадке ПАО «Химпром» дан старт строительству нового производства перекиси водорода антрахиноновым методом. После проведённых испытаний, была погружена первая свая под здание будущего завода.

ООО «Волжская перекись» станет первым в стране предприятием, реализующим проект по данной технологии. Новое современное автоматизированное производство мощностью 50 000 тонн/год будет отвечать всем требованиям технической и экологической безопасности и позволит создать дополнительные рабочие места. Общий объем инвестиций в проект составит 5,6 млрд рублей.

Перед историческим моментом, символизирующим старт строительства, генеральный директор ПАО «Химпром» Сергей Науман произнес торжественную речь:"Наступил исторический момент, когда обратного пути нет. Начало строительства установки положено. Это очень важный проект, новое направление полностью обеспечит потребность высококачественной перекиси водорода на Российском рынке. У нас лучшие компетенции в стране по производству перекиси, мы умеем эксплуатировать подобные производства, это наш профиль. В 2022 году мы начнем производить антрахиноновую перекись, востребованную в медицине, текстильной, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, космической и других отраслях".

ООО «Волжская перекись» — проектная компания, специально созданная для реализации проекта строительства производства перекиси водорода. Вместе с ПАО «Химпром» ООО «Волжская перекись» входит в состав «Группы Оргсинтез», осуществляющей управление прямыми инвестициями в химическом секторе. Генеральным директором и основным акционером «Группы Оргсинтез» является российский предприниматель Ярослав Кузнецов.

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