«ЗапСибНефтехим» выпустил первые 500 тысяч тонн полиэтилена

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«ЗапСибНефтехим» преодолел значимую веху — производство полиэтилена составило 500 тыс. тонн готовой продукции. После выхода на мощность ЗСНХ будет ежегодно выпускать 1,5 млн тонн этого полимера. Показатель в полмиллиона тонн с начала работы нового производства достигнут с опережением сроков. При этом вахтовый режим, введенный на тобольской площадке с апреля, не отразился негативно на производительности.

Полмиллиона тонн полиэтилена произвели меньше чем за год — с октября 2019 года. Это больше чем проектные мощности большинства работающих в России производств полиэтилена. После выхода на плановые мощности гигант на Иртыше будет выдавать 1,5 млн тонн этого полимера.

Особенность этого масштабного проекта по производству полиэтилена в том, что он практически полностью подготовлен и пущен командой СИБУРа без привлечения пусконаладочных организаций. «Дело в том, что организаций, обладающих такими компетенциями в области пуска таких полимерных технологий в стране просто нет. Как не было и специалистов с опытом эксплуатации таких технологий, что для нас было своеобразным вызовом при подборе кадров — мы искали не просто лучших, а тех, кто способен к быстрому обучению и готов овладеть новыми компетенциями», — поясняет Андрей Гермашев.

Команда «ЗапСибНефтехима» не только осваивает уникальные технологии, но и активно внедряет цифровые решения. На производствах, где проходят остановочные ремонты, внешнюю экспертизу при необходимости обеспечивает «Удаленный эксперт AR». А цифровые наряды-допуски дали возможность сократить личные контакты, что особенно важно в условиях пандемии. Также актуальным оказалось внедрение приложения «Мобильные обходы», которое позволяет уже на ранней стадии выявлять дефекты, повышать надежность оборудования и благодаря этому реже привлекать подрядчиков к ремонтам. Активно используются беспилотники и введен электронный документооборот, совещания по вопросам производства также проводятся в онлайн-формате.

Цифры и факты:

— Производство полиэтилена «ЗапСибНефтехима» — крупнейшее в России и одно из самых больших в мире;

— Для отрасли и экономики с запуском ЗСНХ будет сделан огромный рывок. С выходом на проектную мощность Россия переместится с 12 на 8 место в выпуске полипропилена в мире, с 14 на 9 — по полиэтилену;

— Из тобольского полиэтилена будут производить напорные трубы, автокомплектующие, пленки для пищевой и промышленной упаковок, кабельную продукцию и выдувную тару: флаконы, канистры, бочки, баночки для косметики и йогуртов;

— Всего на «ЗапСибНефтехиме» четыре установки полимеризации по производству различных марок полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП). Отдельная линия экструзии предназначена для выпуска трубной саженаполненной марки с добавлением;

— ЗСНХ обслуживает лаборатория газовой химии и полимеров, которая осуществляет контроль качества входного сырья, продуктов технологического процесса и готовой продукции. За сутки здесь проводят свыше 500 испытаний. Лаборатория насчитывает более 700 единиц оборудования, в том числе и то, на котором производят опытные образцы, например, полиэтиленовые трубы или пленку, и оценивают их характеристики при эксплуатации;— В Сколково открыт «СИБУР ПолиЛаб» — центр перспективных технологий для повышения качества и экологичности продукции.