Начата транспортировка корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» во Владивосток

3 июня 2020 года началась транспортировка из Комсомольска-на-Амуре с ПАО «Амурский судостроительный завод» по Амуру во Владивосток на сдаточную базу предприятия корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» (заводской номер 2103) в транспортном плавучем доке «Зея». © ic.pics.livejournal.com

Буксировка во Владивосток транспортного плавучего дока «Зея» с построенным на АО «Амурский судостроительный завод» для ВМФ России корветом «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 03.06.2020 © www.komcity.ru

Сообщается, что «отправление „Зеи“ несколько раз откладывалось по погодным условиям. Сегодня [3 июня] в конце рабочего дня отплытие всё-таки состоялось. Выйти в акваторию „Зее“ помогали буксиры Хабаровского речного судоходства. По Амуру плавдок будет двигаться только в светлое время суток.

Акт технической готовности корабля к заселению экипажа был подписан 29 мая. На корвете работают все системы жизнеобеспечения, камбуз. На сдаточной базе во Владивостоке корвет пройдёт швартовные испытания, проверки всех систем и вооружений. Официальное заселение команды на корвет запланировано на 25 июня».

Третий и четвертый для Амурского судостроительного завода корветы проекта 20380 с заводскими номерами 2103 и 2104 строятся на АО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ, входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация») в Комсомольске-на-Амуре по государственному контракту № З/1/1/0268/ГК-15-ДГОЗ от 4 июня 2015 года. Сроком исполнения госконтракта является 2020 год

Церемония закладки для Тихоокеанского флота ВМФ России корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» проекта 20380 (заводской номер 2103) состоялась на АСЗ 22 июля 2015 года. 12 сентября 2019 года состоялась церемония вывода корвета из эллинга завода в достроечный и транспортно-спусковой плавучий док, а 21 октября 2019 года корабль был физически спущен на воду из плавучего дока.

25 мая 2020 года корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был введен в транспортный плавучий док «Зея"для транспортировки во Владивосток, куда теперь и начат буксировкой. Ввод корвета в строй ВМФ России ожидается к концу 2020 года.

1 июля 2016 года в Комсомольске-на-Амуре на АСЗ состоялась церемония закладки для ВМФ России корвета «Резкий» (заводской номер 2104).

Ранее контракт на строительство двух первых тихоокеанских корветов проекта 20380 с заводскими номерами 2101 и 2102 был заключен АСЗ с Министерством обороны России еще 26 января 2006 года. Головной для АСЗ корвет проекта 20380 «Совершенный» (заводской номер 2101) был заложен на предприятии 30 июня 2006 года, но превратился в долгострой и в итоге был выведен из эллинга завода в плавучий док только 22 мая 2015 года. Корвет «Совершенный» начал заводские ходовые испытания 30 января 2017 года и был передан ВМФ России во Владивостоке 20 июля 2017 года. Второй корвет «Громкий» (заводской номер 2102) был заложен на АСЗ только 20 апреля 2012 года, выведен из эллинга завода в плавучий док 28 июля 2017 года и был сдан ВМФ России во Владивостоке 25 декабря 2018 года.

От предыдущих корветов проекта 20380 корабли «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» (заводской номер 2103) и «Резкий» (заводской номер 2104) отличаются главным образом установкой на них нового многофункционального радиолокационного комплекса «Заслон» с размещением неподвижных антенн в башнеподобной надстройке, аналогично корветам проекта 20385. Радиолокационный комплекс «Заслон» устанавливается также на двух корветах проекта 20380, строящихся сейчас на ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге — «Ретивый» (заводской номер 1007, спущен на воду 12 марта 2020 года) и «Строгий» (заводской номер 1008).

Сообщалось, что АСЗ может в 2021 году получить контракт Министерства обороны России на сумму свыше 180 млрд рублей на постройку еще 10 корветов проекта 20380 для Тихоокеанского флота к 2035 году. 5db34f33dc3e8f9deb46210e39c2294e1591171628 © ic.pics.livejournal.com e640e85c65fe67452a13bb2d15d77e141591171566 © ic.pics.livejournal.com 4fb860854e5c95b0cc73d2dc1aac90861591171614 © ic.pics.livejournal.com 227f928ad805df2935826a72ab79bee11591171654 © ic.pics.livejournal.com ecc82f362b1707265d3eaa66f400f8f81591171585 © ic.pics.livejournal.com 4294c1c248cffc71967da7e2d88086981591171595 © ic.pics.livejournal.com e99150070caf11acb82e6dcd5b81aa991591171618 © ic.pics.livejournal.com 697e852cc91bf3bf7269543b666fe59f1591171599 © ic.pics.livejournal.com f4ddba601ba5a5c6bf2d8d0d0f6322ed1591171637 © ic.pics.livejournal.com 8d3a1bc13eb1a862c2c8b8cc714f0a561591171575 © ic.pics.livejournal.com 5603ea1e03066d911e80eaa6e7ea32831591171580 © ic.pics.livejournal.com 03d05af0379b3522af28d3e50da019f61591171570 © ic.pics.livejournal.com bfd8eed5ae123b1a9e0a4939266b405f1591171554 © ic.pics.livejournal.com 8d28e074ddbdbd876f15b72b9440bd761591171605 © ic.pics.livejournal.com