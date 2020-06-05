Ростех представил геодезическое оборудование для Крайнего Севера

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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил арктическую версию электронных тахеометров — устройств, предназначенных для измерения расстояний. Геодезическая техника в новом исполнении может применяться при температуре до минус 40 градусов. Приборы способны работать без подзарядки на протяжении 20 часов.

Для работы при низких температурах воздуха усовершенствованы две модели геодезической техники — 6Та2 и 6Та3. Новый функционал обеспечивается за счет подогрева радиоэлементов, а также ряда других технических решений. Тахеометры предназначены для измерения вертикальных и горизонтальных углов, расстояний и превышений. В числе прочего их используют для замера координат, высот труднодоступных объектов, выноса проектных точек высот. Выпуск приборов осуществляет Уральский оптико-механический завод холдинга «Швабе».

«Расширение линейки геодезического оборудования обусловлено высоким спросом на технику, адаптированную для изысканий в условиях Заполярья. Эти территории активно осваиваются, но в настоящее время при строительстве, прокладке коммуникаций и других подобных работах используется преимущественно зарубежное оборудование. Мы предлагаем сразу две модели для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Это функциональная и надежная техника. Отечественных аналогов у нее нет, с импортными изделиями она может успешно конкурировать по цене. Изделия запущены в серийное производство, первая партия уже поставлена заказчику», — отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Устройства также оснащены современным программным обеспечением, которое позволяет автоматизировать процесс измерений в полевых условиях и выполнять их с минимальной погрешностью.