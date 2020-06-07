В тепличном комбинате Алтайского края получен первый урожай томатов и запущена салатная линия

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Тепличный комбинат «Толмачевский», который с прошлого года арендует алтайский комбинат «Индустриальный», продолжает развивать производство. В данный момент на предприятии запущено в работу 6,5 гектара теплиц.

Огурцы в теплицах начали собирать еще в октябре прошлого года, сейчас сбор урожая продолжается. А первый урожай томатов на предприятии «Алтайское» получили 15 — 20 января.

Сейчас томаты в общей сложности занимают 1,8 гектара теплиц. С этой площадиуже получили более 50 тонн этого овоща. Сезон сбора будет бесперебойным в течение 10 — 11 месяцев.

Помимо огурцов и томатов, на комбинате запущен сбор салатов. Салатная линия занимает 0,25 гектара, ее обслуживают четыре человека. В теплице выращивают два вида салатов — «Афицион» и «Фриллис».

В ближайших планах обособленного предприятия «Алтайское» тепличного комбината «Толмачевский» — запуск еще четырех гектаров теплиц по выращиванию томатов без досвечивания. Для работы на этих площадях предприятие готово трудоустроить порядка 40 человек. Сейчас на комбинате работают 170 сотрудников.

Напомним: в августе 2019 года тепличный комбинат «Индустриальный» был передан в аренду тепличному комбинату «Толмачевский», входящему в структуру группы компаний «Горкунов». Арендатор восстановил производственный процесс, продолжает инвестировать средства в комбинат. В прошлом году в производство вложили 250 миллионов рублей. Арендатор реконструировал дорогу, газовую котельную, установил систему досвечивания на двух гектарах теплиц, выполнил реконструкцию административного здания, добавил площади под склад готовой продукции. В августе 2019 года на предприятии запустили культурооборот, в октябре получили первый урожай огурцов.

«На этих площадях выращиваем огурцы, томаты и салат. Свою продукцию отгружаем в первую очередь в торговые сети, работающие в Алтайском крае. Интерес к продукции проявляют и другие территории», — отметил заместитель по производству, главный агроном обособленного предприятия «Алтайское» тепличного комбината «Толмачевский» Иван Сорокин.

По словам начальника цеха Инны Репиной, на комбинате впервые выращивают томаты с применением светокультуры, то есть с помощью досвечивания. «Раньше их здесь выращивали по обычной технологии. Применение светокультуры дает более ранний урожай во внесезонное время. Предпочтение мы отдали одному виду томата, для которого характерна среднеплодность, он — кистевой, все плоды на кисти спеют одновременно. Очень важно, что мы применяем биологическую систему защиты — в теплицах трудятся шмели, которые опыляют растения, а также биоагенты, которые уничтожают вредителей», — рассказал начальник цеха.

© altairegion22.ru

© altairegion22.ru

© altairegion22.ru

© altairegion22.ru

© altairegion22.ru