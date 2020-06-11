Башкирия получила от «КамАЗа» 50 автобусов, работающих на газовом топливе

© sun1-28.userapi.com

В Уфе состоялась передача 50 городских газомоторных автобусов производства ПАО «НЕФАЗ», дочернего предприятия «КАМАЗа» в Башкирии, в адрес ГУП «Башавтотранс».

Поставленная техника предназначена для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком и полностью соответствует программе «Доступная среда». Автобусы НЕФАЗ-5299-30-56 оснащены газовым двигателем КАМАЗ, соответствующим экологическому стандарту «Евро-5». Общая пассажировместимость — 106 человек.Возможность комментирования этой

По данным властей Башкирии, в этом году парк «Башавтотранса» пополнится 527 автобусами разного класса, которые будут обслуживать маршруты по Уфе и муниципалитетам. В 2019 году на обновление автобусов госперевозчика планировалось выделить из бюджета региона более 2,5 млрд рублей.

В «Башавтотранс» входят 20 филиалов, 23 транспортные колонны в городах и селах республики, 20 автовокзалов и автостанций. Ежедневно автобусы предприятия выполняют порядка 9 тысяч рейсов, перевозя более 250 тысяч пассажиров.