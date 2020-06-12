В России завершилась научно-исследовательская работа по имитатору подлодок «Суррогат»

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ЦКБ МТ «Рубин» завершило научно-исследователькую работу (НИР) по разработке морского роботизированного комплекса «Суррогат», способного имитировать атомные и неатомные подводные лодки. Об этом в среду в интервью рассказал генеральный директор «Рубина» Игорь Вильнит.

«В настоящее время НИР „Суррогат“, проведённый нами в инициативном порядке, завершен. Результаты данной работы доведены до сведения профильных организаций Министерства обороны Российской Федерации, идут консультации», — отметил Вильнит.

Модульная конструкция позволит менять его функциональность: он может имитировать как неатомную, так и атомную подводную лодку, а также вести картографирование местности и разведку.

Аппарат разрабатывался для проведения учений в ситуациях, когда привлечение реальных подводных лодок может отвлекать их от решения основных задач. Использование необитаемого имитатора позволяет также снизить стоимость учений и уменьшить риски, сохранив при этом реалистичность.

«Суррогат» оснащен литий-ионной батареей. Этот имитатор подводной лодки способен обеспечивать учения длительностью до 15-16 часов, причем все это время он будет воспроизводить маневрирование подлодки противника, в том числе на больших скоростях хода. Водоизмещение автономной необитаемой подводной лодки «Суррогат» составит около 40 тонн, дальность плавания — около 600 миль при скорости в 5 узлов, максимальная скорость — свыше 24 узлов, предельная глубина погружения — 600 метров.