Клинцовский автокрановый завод выпустил новый гусеничный кран и автогидроподъемник на шасси ГАЗ

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Как сообщила пресс-служба АО «Клинцовский автокрановый завод», в декабре 2019 года завод приступил к серийному производству новой модели гусеничного крана RDK-55 грузоподъемностью 55 тонн, спроектированного конструкторами АО «КАЗ» с нуля.

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Длина стрелы крана составляет 11-25 м, масса в рабочем положении 67,4 тонны.

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Ранее заводом был освоен выпуск гусеничных кранов грузоподъемностью 36, 40 и 50 тонн.

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В конце мая 2020 года завод сообщил о выпуске новой модели автогидроподъемника АГП-18-7К на шасси ГАЗ C42R33 с колесной формулой 4×2, который предназначен для подъема рабочих с инструментами и материалами на высоту до 18,0 м для производства строительных, монтажных, ремонтных и других видов работ на рассредоточенных объектах, а также для обслуживания электросетей под напряжением до 1000 В.

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Грузоподъемность рабочей платформы составляет 300 кг, высота подъема — 18 метров.

В настоящий момент предприятие выпускает автогидроподъемники с грузоподъемностью 300 кг и высотой подъема рабочей платформы 18 м на шасси ГАЗ 33086 и ГАЗ 33098, а также автогидроподъемники грузоподъемностью 400 кг и высотой подъема 36 м на шасси КАМАЗ.

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