«Синара-Транспортные Машины» поставил в адрес «СДС-Уголь» очередной локомотив ТЭМ7А «Черниговец»

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Холдинг «Синара-Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) поставил в адрес «СДС-Уголь» (АО ХК «Сибирский Деловой Союз») маневрово-вывозной тепловоз ТЭМ7А. Заказчику уже поставлено пять локомотивов данной серии.

Шестой тепловоз, получивший название «Черниговец», будет эксплуатироваться в угольном разрезе «Черниговский» на севере Кемеровской области. Всего в этом году промышленный заказчик получит три таких машины.

«СТМ является лидером по производству локомотивов для промышленных предприятий. Мы полностью обеспечиваем потребности горнодобывающего сектора в пополнении локомотивного парка и видим большой потенциал для дальнейшей работы с компанией „СДС-Уголь“ в части расширения номенклатуры поставляемой техники, — прокомментировал генеральный директор Торгового Дома СТМ Антон Зубихин. — Компания готова поставлять оператору угледобычи тепловозы серий ТЭМ14 и ТЭМ9 с учетом всех необходимых технических требований. Клиентоориентированность и содействие потребителям продукции на самых разных уровнях — это основа всех бизнес-процессов холдинга СТМ».