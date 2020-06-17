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Молочно-товарный комплекс заложен в Татарстане

 © tatarstan.ru

17 июня в Буинском районе Татарстана остоялась закладка капсулы под строительство молочно-товарного комплекса.

Молочно-товарный комплекс ООО «Авангард» будет отвечать современным требованиям качества и безопасности и оснащен технологическим оборудованием ведущих европейских и российских производителей. Планируется создание 29 постоянных рабочих мест со средней зарплатой порядка 40 тысяч рублей и приобретение высокопродуктивного племенного поголовья голштинской породы КРС.

Строительства молочно — товарного комплекса позволит увеличить объем производства качественного товарного молока в районе, а также увеличить долю собственного поголовья КРС для откорма, с целью дальнейшей реализации товарной говядины и ее промышленной переработки.

 © tatarstan.ru
Источник: http://mcx.ru/press-service/regions...y-pod-stroitelstvo-molochno-tovarn/

Татарстан, КРС
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