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Транспорт и логистика

В «Мострансавто» передано более 660 новых автобусов

 © sun1-99.userapi.com

В 17 подразделений Мострансавто передан 661 новый автобус в 2-х комплектациях: пригородной модификации ЛиАЗ-529265-03 и учебными автобусами с кабиной для стажировки водителей. Обе модели автобусов оснащены отечественным двигателем экостандарта «Евро-5».

Машины разработаны с учетом мнения жителей и изготовлены специально по заказу Правительства Московской области на Ликинском автобусном заводе. Осенью прошлого года был дан символический старт началу производства автобусов.

В первую очередь автобусы запустят на маршрутах с большим пассажиропотоком. Автобусы могут работать на пригородных и городских маршрутах.

Салон оснащен максимальным количеством комфортабельных кресел. Число посадочных мест увеличено в 1,5 раза — до 42, общая вместимость — более 80 человек. Автобусы оснащены кондиционерами, видеокамерами. Такой же комплектацией оборудованы учебные модификации.

 © sun1-25.userapi.com

Закупка транспортных средств осуществлена в лизинг в рамках госкотракта, заключенного между Министерством транспорта МО и АО «Сбербанк Лизинг».

Последнее обновление автопарка прошло в 2018 году: в Мострансавто поступило более 1,7 тысяч автобусов. На областных дорогах появляется все больше автобусов классов «Евро-5» и «Евро-6». Самым высоким требованиям соответствует топливо 95% автобусов и маршруток.
Источник: https://vk.com/press__mo?z=photo-10...9_457314402%2Fwall-100896029_205192

Московская область, автобусы, группа ГАЗ
  • Нет аватара Fess
    18.06.2023:50:07

    Надеюсь обновят на междугородние маршруты в Москву, там такие разбитые на рейс автобусы выходят, вспоминать страшно, сиденье при торможении из-под тебя утекает и на стенах плесень.

    Сейчас стабильно пару раз в месяц автобус ломается и все пассажиры ждут новый и потом как селедки в бочке пытаются в него влезть.

    Для многих это очень наболевшая проблема, надеюсь она решится.

    #1201039
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