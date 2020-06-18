В «Мострансавто» передано более 660 новых автобусов

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В 17 подразделений Мострансавто передан 661 новый автобус в 2-х комплектациях: пригородной модификации ЛиАЗ-529265-03 и учебными автобусами с кабиной для стажировки водителей. Обе модели автобусов оснащены отечественным двигателем экостандарта «Евро-5».

Машины разработаны с учетом мнения жителей и изготовлены специально по заказу Правительства Московской области на Ликинском автобусном заводе. Осенью прошлого года был дан символический старт началу производства автобусов.

В первую очередь автобусы запустят на маршрутах с большим пассажиропотоком. Автобусы могут работать на пригородных и городских маршрутах.

Салон оснащен максимальным количеством комфортабельных кресел. Число посадочных мест увеличено в 1,5 раза — до 42, общая вместимость — более 80 человек. Автобусы оснащены кондиционерами, видеокамерами. Такой же комплектацией оборудованы учебные модификации.

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Закупка транспортных средств осуществлена в лизинг в рамках госкотракта, заключенного между Министерством транспорта МО и АО «Сбербанк Лизинг».

Последнее обновление автопарка прошло в 2018 году: в Мострансавто поступило более 1,7 тысяч автобусов. На областных дорогах появляется все больше автобусов классов «Евро-5» и «Евро-6». Самым высоким требованиям соответствует топливо 95% автобусов и маршруток.