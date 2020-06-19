На ВСЗ прошла церемония спуска на воду траулера «Юрий Маточкин»

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19 июня на Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ) прошла церемония спуска на воду траулера-процессора KMT02.02 «Юрий Маточкин» (заводской номер 950).

Закладка судна состоялась 1 ноября 2018 года. Заказчиком траулера является АО «Атлантрыбфлот» (входит в группу «ФОР»). В рамках программы инвестиционных квот для данного заказчика планируется построить три рыболовных траулера проекта КМТ02.

Траулер проекта КМТ02 имеет ледовый класс Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4. Судно предназначено для лова донных пород рыб. На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции ёмкостью до 2375 куб. м.

Траулер проекта КМТ02

Длина — 80,4 м

Ширина — 15,4 м

Осадка — 6,51 м

Водоизмещение — 5563 т

Мощность ЭУ — 4,64 МВт