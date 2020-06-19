Газоперекачивающие агрегаты «РЭП Холдинга» введены в эксплуатацию на КС «Чикшинская»

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Газоперекачивающие агрегаты «Ладога» мощностью 32 МВт успешно включены в работу и подготовлены к обеспечению транспорта газа на строящейся по договору между ООО «Газпром инвест» и АО «Газстройпром» компрессорной станции «КС-8 Чикшинская» КЦ-2 в рамках проекта по строительству второй нитки системы магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» и подлежащей вводу в 2020 году.

Под техническим руководством сервисных инженеров «РЭП Холдинга» завершены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы 3 комплектов ГПА-32 «Ладога» в составе газотурбинной установки MS5002E, нагнетателя Н-400-21-1С и вспомогательного оборудования.

Оборудование изготовлено на Невском заводе и отгружено на объект в рамках контракта с ООО «Газпром комплектация». Сдаче оборудования в промышленную эксплуатацию предшествовали успешно проведенные 72-х часовые испытания.

Ранее, в 2013 году 4 газоперекачивающих агрегата ГПА-32 «Ладога» были введены в эксплуатацию и в настоящий момент успешно работают в составе компрессорного цеха № 1 КС-8 «Чикшинская» (первая нитка МГ «Бованенково-Ухта).

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Справка:

Система магистральных газопроводов (СМГ) «Бованенково — Ухта» предназначена для транспортировки природного газа с полуострова Ямал. Сырьевой базой являются Бованенковское и Харасавэйское месторождения.

Реализация проекта СМГ «Бованенково — Ухта» при объеме добычи газа 115 млрд. куб. м. в год предусматривает строительство системы двухниточного магистрального газопровода общей протяженностью 2 532,6 км и 9 двухцеховых компрессорных станций (КС) общей мощностью 1 938 МВт.

Трасса газопроводов проходит по территории 2-х субъектов Российской Федерации (Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Коми).