Шахта «Есаульская» начала отработку нового угольного пласта в Кемеровской области
Шахта «Есаульская» Распадской угольной компании в Кемеровской области ввела в эксплуатацию первую лаву перспективного угольного пласта 29. Уголь в лаве 29-37 добывает один из лучших шахтерских коллективов компании — бригада Олега Басманова с участка № 1 (начальник участка — Андрей Куташов, механик — Сергей Бессонов). Ежемесячно планируется выдавать на-гора по 250 тыс. т коксующегося угля марки ГЖ.
При подготовке лавы пройдено 16,5 км горных выработок, выполнен комплекс монтажных и горно-капитальных работ. Для обеспечения безопасности труда специалисты применили разные виды дегазации пласта: в купол обрушения, с поверхности, а также в купол обрушения из параллельной выработки.
На промплощадке смонтирована дегазационная установка производительностью более 180 кубометров в минуту, а так же трубопровод диаметром 1200 мм для откачки из выработанного пространства метановоздушной смеси.
Общая сумма инвестиций в проект составила 1,9 млрд рублей.
Балансовые запасы нового пласта 29а «Есаульской» превышают 10 млн тонн угля коксующейся марки ГЖ.
Запасов угля месторождения хватит до 2025 г., затем горняки планируют отработку пласта 30.
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