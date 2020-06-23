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Авиация

Очередной Ту-214 совершил первый полёт

 © Фото из открытых источников

В Казани совершил первый полёт очередной самолёт Ту-214 с регистрационным номером 64532, построенный Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).Это уже 32-й построенный в Казани Ту-214 и одновременно 86-й самолёт семейства Ту-204/214.

 © Фото из открытых источников

Ту-214, Туполев, КАПО им. С.П. Горбунова, ОАК
  • Soviet Assault Soviet Assault
    23.06.2012:13:57

           

    #1201273
  • Нет аватара Tcheluskin
    23.06.2012:59:04

    А какое предназначение, заказчик? Специальный лётный отряд — пункт управления, Минобороны — противолодочный, другое?

    #1201279
  • Комментарий удален
  • Нет аватара mrrhyde
    23.06.2014:18:44

    Какая модификация у самолёта?

    #1201294
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