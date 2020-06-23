Очередной Ту-214 совершил первый полёт
В Казани совершил первый полёт очередной самолёт Ту-214 с регистрационным номером 64532, построенный Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).Это уже 32-й построенный в Казани Ту-214 и одновременно 86-й самолёт семейства Ту-204/214.
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