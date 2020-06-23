СЗ «Адмиралтейские верфи» спустили на воду траулер «Механик Маслак» проекта СТ-192

23 июня 2020 года судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург) спустил на воду первый серийный траулер проекта СТ-192 «Механик Маслак» для Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК).

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Для компании строится 11 современных траулеров проекта СТ-192. 10 из них будет построено на Адмиралтейских верфях в рамках государственной программы инвестиционных квот.

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Это новое поколение судов, отличающихся повышенным ледовым классом и большей производительностью.

Каждое из них будет рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы и выпуск около 15 тысяч тонн филе, фарша и сурими.

РРПК стала первой компанией в России, кто инвестировал в строительство судов с подобными параметрами.

Технический проект выполнили в ООО «Морское инженерное бюро — дизайн — СПб», рабочий проект — АО «КБ «Вымпел».

Основное назначение судна: добыча пелагических и придонно-пелагических пород рыбы, а также производство замороженной в море продукции, с полным циклом обработки улова непосредственно на борту судна.

Основные виды добываемых рыб — минтай, сельдь, скумбрия. Основные виды продукции: обезглавленная и потрошеная рыба, филе, икра минтая (мороженая), сурими, а также рыбная мука и рыбий жир.

Судно имеет следующие характеристики: длина габаритная — около 108,20 м; ширина — 21,0 м; высота борта до главной палубы — 8,35 м; высота борта до промысловой палубы — 11,55 м; максимальная осадка кормой — 8,99 м.