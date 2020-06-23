В Московской области продолжается модернизация завода по производству йогуртов и десертов
Немецкий производитель йогуртов и десертов продолжает модернизацию завода в Московской области. Для этого компания ООО «Эрманн» приобрела новое оборудование и технику для предприятия в г. о. Раменское. Объем инвестиций с начала 2020 года составил более 44 млн рублей. Модернизация завода позволила создать дополнительные рабочие места. Сейчас на предприятии занято более 610 человек.
Ранее компания приобрела и ввела в эксплуатацию две новые производственные линии для изготовления питьевых и «ложковых» йогуртов. Завод увеличил объем и ассортимент выпускаемой продукции, в том числе под маркой EPICA.
Всего ООО «Эрманн» инвестировало в раменский завод более 6 млрд рублей. На сегодняшний день компания является одним из крупнейших производителей молочной продукции в Центральной России.
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