Удлинённый ПАЗ Вектор-NEXT 8.8 320425-04 вышел на городские маршруты

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На городских маршрутах Воронежа, Новосибирска, Рыбинска, Севастополя, Тюмени появились автобусы новой модели ПАЗ Вектор-NEXT 320425-04. Это самая вместительная модель в семействе «Вектор-NEXT» длиной 8.8 м. От предыдущей модели ПАЗ 320435-04, имеющей длину 7.5 м, салон новой модели отличается дополнительным рядом сидений и более широкой задней площадкой и дверями.

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Как ни странно, в отличие от Вектор-NEXT 320435-04, построенного на шасси грузовика ГАЗон-NEXT и имеющего пневматическую автоматически регулируемую заднюю подвеску, удлинённый ПАЗ не построен на шасси удлинённого ГАЗон-а, как предполагалось ранее, а имеет кузов несущей конструкции и рессорно-пневматическую подвеску.

Кроме того, модель ПАЗ 320425-04 не имеет низкопольной задней площадки, в отличие от предшественника Вектор-NEXT 320435-04, и от версии Вектор-NEXT 8.8, показанной на выставке Busworld-2018.

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Фактически ПАЗ 320425-04 являет собой модель 320414-04 предыдущего семейства «Вектор-4» с внешним дизайном корпуса от «Вектор-NEXT».

Опционально модель оснащается механическим подъёмником для инвалидов.

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Цена нового автобуса чуть выше 4 млн руб., что на 1 млн. выше, чем у менее вместительного, но имеющего низкопольную площадку ПАЗ Вектор-NEXT 320435-04.

Производство версии ПАЗ Вектор-NEXT 8.8 с низкопольной задней площадкой должно начаться во 2-й половине 2020 г.