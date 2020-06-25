© vaomos.news

Российский разработчик и производитель городского электрического транспорта компания «ПК Транспортные системы» продолжает производство нового подвижного состава для столицы: восемь новых трехсекционных трамваев «Витязь-Москва» пополнили парк Мосгортранса в июне. Общее число таких вагонов в городе теперь составляет 360 единиц.

«Мы поставили уже больше половины трамваев „Витязь-Москва“ по дополнительному соглашению — 60 из 90 машин, — комментирует президент ООО „ПК Транспортные системы“ Феликс Винокур. — В течение нескольких месяцев мы поставим оставшиеся 30 единиц техники. Отрадно, что с обновлением трамвайного парка все больше москвичей получают возможность насладиться комфортными поездками на современных низкопольных трамваях». Напомним, что в 2016 году «ПК Транспортные системы» заключила договор на поставку 300 трехсекционных полностью низкопольных трамвайных вагонов 71-931М «Витязь-Москва» в течение последующих трех лет. Осенью 2019 года «ПК Транспортные системы» полностью выполнила контракт на поставку 300 трамваев, удостоившись наград «Книги рекордов России» и «Книги рекордов Европы» за самое большое количество трехсекционных трамваев, поставленных по одному контракту в один город (за два года шесть месяцев и шесть дней). В ходе реализации контракта осенью 2019 года стороны подписали дополнительное соглашение о поставке еще 90 трамваев указанной модели, 60 из которых уже переданы заказчику.

Трехсекционные трамваи 71-931М «Витязь-Москва» впервые вышли на маршруты столицы в марте 2017 года. Применяемая в конструкции эластичная поворотная тележка собственной разработки «ПК Транспортные системы» позволяет добиваться плавности хода и высокого уровня шумоизоляции в вагоне. Просторный салон, большое количество удобных сидений, светодиодные линии освещения, современные системы климат-контроля, а также USB-разъемы для подзарядки мобильных гаджетов и доступ к Wi-Fi обеспечивают высокий уровень комфорта для пассажиров.