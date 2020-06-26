В Краснодарском крае построен второй причал на терминале навалочных грузов в морском порту Тамань

В Краснодарском крае группа «ОТЭКО» завершила строительство второго причала на терминале навалочных грузов (ТНГ) в морском порту Тамань.

В Краснодарском крае построили второй причал на терминале навалочных грузов в морском порту Тамань © kapital-rus.ru

В настоящее время на причале проводится пуско-наладка оборудования и первая погрузка судовой партии угля (72,3 тыс. тонн) на балкер Golden Endeavour. Строительство терминала ведется в рамках федерального проекта «Морские порты России». Стоимость проекта превышает 28 млрд рублей.

Второй причал рассчитан на прием судов максимальным дедвейтом до 220 тыс. тонн (максимальный размер балкеров, проходящих Босфорский пролив) и укомплектован судопогрузочной машиной, способной перегружать на балкеры до 4,5 тыс. тонн угля в час. На первом этапе эксплуатации причал сможет принимать суда дедвейтом до 120 тыс. тонн.

Первый причал на терминале навалочных грузов в морпорту Тамань был введен в эксплуатацию в мае этого года. Он также рассчитан на прием судов дедвейтом до 220 тыс. тонн с максимальной осадкой до 18,5 метра.

Таманский терминал навалочных грузов (ТТНГ) — первый и крупнейший на побережье Азово-Черноморского бассейна России специализированный терминал по перевалке сыпучих материалов. Реализация проекта открывает новые логистические пути для перевозки угля, железорудного сырья, серы и минеральных удобрений в направлении стран Ближнего Востока, Южной Европы, Африки, Азии и Америки.